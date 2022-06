Een mooie zomeravond in Zwolle. Zit lekker met een vriend op een terras. De serveerster komt langs. Lacht vriendelijk, klaar om onze bestelling efficiënt in haar digitale apparaatje te typen. „Een biertje”, zegt mijn vriend. „Ik ook”, zeg ik. Even later wordt onze bestelling geserveerd. Mijn vriend krijgt een biertje, ik een cola. „Ik had een biertje besteld”, merk ik op. Waarop de serveerster zegt: „You said a coke.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl