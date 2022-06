Bedenktijd abortus afgeschaft na stemming Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het voorstel om de verplichte wettelijk bedenktijd bij abortus te schrappen. In een hoofdelijke stemming was een ruime meerderheid van 59 Kamerleden vóór en waren 16 senatoren tegen de wetswijziging, die Jan Paternotte (D66), Attje Kuiken (PvdA), Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Jeroen van Wijngaarden (VVD) in 2021 indienden. Het is voor het eerst in bijna veertig jaar dat de Abortuswet, die in werking trad in 1984, wordt gewijzigd.

In de nieuwe wet staat dat een vrouw die zich bij een abortuskliniek meldt met een verzoek tot zwangerschapsafbreking niet meer verplicht vijf dagen moet nadenken of zij dit echt wil. De indieners vonden de vorige wet betuttelend voor vrouwen en bovendien onnodig omdat de meeste vrouwen die in een kliniek komen al grondig over hun abortuswens hebben nagedacht.

De CDA-Kamerleden waren bij de stemming opvallend verdeeld: vier CDA’ers stemden voor de wet, vier waren tegen. De volledige PVV-fractie stemde tegen het wetsvoorstel, waar die partij in de Tweede Kamer nog verdeeld was. Stemmingen over medisch-ethische onderwerpen zijn bij veel fracties een vrije kwestie, waardoor Kamerleden afwijkend van de partijlijn kunnen stemmen.

Vrije kwestie

In februari stemde een ruime Tweede Kamermeerderheid al in met het wetsvoorstel. Tijdens een hoofdelijke stemming waren 101 Kamerleden voor de initiatiefwet en 38 tegen. Bijna alle Kamerleden van de VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, Denk, Volt, de Groep Van Haga en Bij1 stemden voor. De fracties van CDA, ChristenUnie, SGP en Forum voor Democratie stemden unaniem tegen, net als Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging en onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt. Met de stemverhouding in de Tweede Kamer leek de wet al goede kans te maken in de Eerste Kamer.

In maart stemde een ruime meerderheid in de Tweede Kamer – 106 tegen 34 – vóór een andere wetswijziging, die het mogelijk moet maken de abortuspil ook via de huisarts te verstrekken. Hierover moet nog worden gestemd in de Eerste Kamer.