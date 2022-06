‘Al veel te vaak heeft de Europese Unie Kosovo teleurgesteld’

De beelden van de Russische invasie van Oekraïne, de verwoesting, de doden, gewonden en vluchtelingen, zijn hard binnengekomen in Kosovo. Ook bij president Vjosa Osmani. „Als wij televisie kijken worden we allemaal herinnerd aan de hel waar we doorheen zijn gegaan. Van elk gezin in Kosovo zijn familieleden omgekomen, vermist of gevlucht. Nu zien we dat leed opnieuw in Europa”, vertelt ze via Zoom voordat ze van Pristina naar Brussel afreist voor de Europese Balkantop van donderdag.

Terwijl Oekraïne zich eind deze week waarschijnlijk EU-kandidaat-lid mag noemen, wordt ook wederom vergaderd over – het gebrek aan – voortgang rond de toetreding van zes landen in de westelijke Balkan. Een proces dat al ruim twee decennia gaande is en waar al jaren geen enkel schot in zit.

Osmani (40) moest als zestienjarige zelf haar huis en stad ontvluchten voor het Servische geweld. Vorig jaar kozen de Kosovaren haar tot hun president. Ze staat „volledig aan de kant van de Oekraïense slachtoffers” in de Russische oorlog. En steunt het land „dat harder dan wie ook vecht voor Europese waarden” van harte in diens poging lid te worden van de Europese Unie. Verbazing, laat staan afgunst, dat de Oekraïense kandidatuur door de EU veel voortvarender ter hand wordt genomen dan die van Kosovo en anderen, spreekt ze niet uit.

Osmani heeft wel advies voor Oekraïners met koortsachtige Europese ambities: „Temper je verwachtingen.” Ze trekt haar mond even samen alsof ze iets zuurs proeft, voordat ze weer breed glimlacht. „EU-beloftes worden lang niet altijd nagekomen. Wij zijn al veel te vaak teleurgesteld.”

Afvallige provincie

De gebroken beloftes verwijt Osmani niet aan de bureaucratie van Brussel. „De Europese Commissie doet haar werk en controleert of wij aan alle voorwaarden voldoen. Het Europees parlement dringt aan op stappen. Het zijn individuele lidstaten die telkens, uit binnenlandse politieke overwegingen, het proces frustreren.” Zo worden Albanië en Noord-Macedonië, na radicale rechtsstaathervormingen en zelfs een door Griekenland afgedwongen naamswijziging, al jaren aan het lijntje gehouden. Volgens de Europese Commissie voldoen beide aan alle voorwaarden om officiële onderhandelingen over toetreding te beginnen. Maar waar eerst Nederland, Frankrijk en Denemarken vonden dat Albanië daar nog niet klaar voor is, vetoot nu Bulgarije die volgende stap voor Noord-Macedonië.

Het kan niet zo zijn dat andere landen, zoals Kosovo, gestraft worden voor de woorden en daden van Servië

Vier jaar geleden moest Kosovo, dat nog geen twee miljoen inwoners heeft, worden toegevoegd aan de landen van waaruit burgers zonder visum de Schengenregio in mogen, maar ook dat wordt tegengehouden, onder andere door Nederland. „Mensen uit Oekraïne, Georgië, diverse landen in Latijns-Amerika mogen wel vrij reizen. Maar ik heb – als enige – een visum nodig om de top in Brussel bij te wonen”, zegt Osmani. „Het is een groot onrecht: discriminatie van onze bevolking. Wij wonen in een getto.”

Kosovo loopt nog flink achter op buurlanden in het toetredingsproces. In het kielzog van Oekraïne wil het zich dit jaar officieel kandidaat stellen. „Omdat we er klaar voor zijn en het absoluut verdienen”, zegt Osmani. „Wij hebben ons huiswerk gedaan.” Ze verwijst naar internationale rapportages waarin Kosovo goed scoort op democratische ontwikkeling, mediavrijheid en mensenrechten. Eerder was de kandidatuur kansloos, omdat vijf EU-lidstaten de in 2008 uitgeroepen onafhankelijkheid van Kosovo niet eens erkennen. Spanje, Roemenië, Griekenland, Slowakije en Cyprus accepteren, net zomin als Rusland, China én Oekraïne, niet dat de afvallige provincie niet meer bij Servië hoort.

Osmani hoopt dat de realiteit van 2022, waarin de Russische agressor Oekraïne als eigendom claimt, de volledige EU doet inzien dat het niet moet buigen voor de Servische aanspraak op Kosovo en diens stoken in Bosnië en Herzegovina. Dat de status quo op de Balkan niet meer voldoet. „Landen in de EU moeten stoppen met concessies doen aan Poetin-gezinde autocraten”, bepleit ze.

Geloofwaardigheid

Servië toont zich wat betreft de Oekraïne-oorlog het zwarte schaap van de kudde Balkankandidaten. President Aleksandar Vucic zegt neutraal te blijven door de Russische invasie wel af te keuren, maar niet mee te werken aan Europese sancties. Onder de Servische bevolking klinkt de afkeer van de NAVO – en in mindere mate van de EU – luider dan die van het Russisch imperialisme. Osmani: „De EU moet een luid en duidelijk signaal afgeven dat voor wie zich achter Moskou schaart geen plek is in de EU.”

Een Kosovaarse journalist laat de foto's zien die ze afgelopen jaren voor haar Europese visa heeft moeten laten maken. Foto Armend Nimani/AFP

Sommige deskundigen denken dat de kandidatuur van Oekraïne en het verminderde Europese enthousiasme in Servië, het grootste land op de westelijke Balkan, de toetreding van alle aspiranten verder compliceert. Volgens Osmani zet de boze buurman alleen zichzelf buitenspel. „Het kan niet zo zijn dat andere landen, zoals Kosovo, gestraft worden voor de woorden en daden van Servië.”

Kan het wel dat Kosovo en andere aspirantleden profijt hebben van de Russische invasie, en dat er na jaren van economisch crisis, Brexit, pandemie en rechtsstaatsruzie met jonge lidstaten in Midden-Europa serieuze stappen worden gezet voor verdere uitbreiding? Ook al lijken landen als Nederland en Frankrijk geen grotere Unie te willen. Osmani spreekt de wens uit dat door de oorlog „tot de EU doordringt dat uitbreiden met zowel Oekraïne als Kosovo van essentieel geostrategisch belang is”. En dat voor haar geloofwaardigheid „heldere en concrete stappen moeten worden gezet waarbij de EU eerder gemaakte afspraken nakomt”.

Zoals het nu eindelijk regelen van de visumliberalisering voor Kosovaren. Gaat dat Osmani lukken op de top in Brussel deze donderdag? „Ik ga er altijd hoopvol, maar zonder veel verwachtingen naartoe”, zegt ze met een zucht. „Laten we hopen dat het niet weer een teleurstelling wordt.”

Mogelijke uitbreiding van de EU op de Balkan Net als voor Oekraïne was het een oorlog die forceerde dat zeven landen van de Westelijke Balkan hun eerste stapjes konden zetten op de treden naar de Europese Unie. Op het hoogtepunt van de onafhankelijkheidsoorlog van Kosovo tegen Servië (en Montenegro), in mei 1999, lanceerde de Europese Commissie het Stabilisatie en Associatie Verdrag om de landen perspectief te geven op EU-lidmaatschap. Alleen Kroatië wist de ladder te beklimmen en in 2013 te worden toegelaten. De andere zes dolen, in toenemende mate ontevreden over Europese desinteresse en blokkades, rond in het voorportaal. Noord-Macedonië kandideerde zich nog eerder dan Kroatië om EU-lid te worden, maar wordt telkens door individuele landen weerhouden van werkelijke toetredingsonderhandelingen. Om Griekenland te apaiseren veranderde het land de naam van Macedonië in Noord-Macedonië. Nu is het Bulgarije dat al twee jaar verdere stappen blokkeert vanwege historische onenigheid over taal en de positie van minderheden. Albanië’s lot is door Europese gremia verbonden aan dat van Noord-Macedonië: zij moeten samen optrekken. Eerder hielden Nederland, Frankrijk en Denemarken toetredingsonderhandelingen met Albanië tegen, nu is het Bulgaarse veto tegen Noord-Macedonië het obstakel. „Al jaren zegt de EU tegen ons: we zullen ooit trouwen, maar ik wil niet met je praten en je mag ook niet met anderen praten”, zei premier Edi Rama vorig jaar in NRC. Servië, met zeven miljoen inwoners het grootste land van de Westelijke Balkan, is formeel in onderhandeling over toetreding maar drijft politiek en maatschappelijk steeds verder van de Unie af. Het is, naast Wit-Rusland, het enige Europese land dat geen sancties tegen Rusland heeft afgekondigd. Volgens een recente peiling wil een meerderheid van de bevolking zelfs geen meer lid worden van de EU. Montenegro scheidde zich in 2006 zonder oorlog af van Servië en zit al het langst in formele toetredingsonderhandelingen met de EU. Analisten waarschuwen dat pro-Europese regeringen in zowel Montenegro als Noord-Macedonië door kiezers kunnen worden afgestraft voor het gebrek aan voortgang rond de uitbreiding van de EU. Bosnië en Herzegovina is sinds de oorlog midden jaren 90 nooit een land met een stabiele federale regering geworden en komt ook nog niet in aanmerking voor onderhandelingen met de Europese Unie. Het deed in 2016 wel een aanvraag om lid van de EU te worden, maar is net als Kosovo nog slechts ‘potentieel kandidaatlid’. Reportage over liefde voor Poetin: ‘Rusland mag ons ook wel binnenvallen’