Aantal coronabesmettingen vorige week op hoogste punt in twee maanden

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland is afgelopen week opnieuw gestegen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag. 26.462 mensen testten afgelopen week positief op het coronavirus na een test bij de GGD. Het gaat om het hoogste weekcijfer sinds 12 april en een stijging van 70 procent ten opzichte van de 15.526 positieve tests die vorige week werden gemeld.

Omdat positieve resultaten uit zelftesten niet worden meegenomen in het weekcijfer van het RIVM, ligt het werkelijke aantal coronagevallen naar verwachting hoger. Volgens het RIVM vond de stijging van het aantal positieve tests „in heel Nederland [plaats] en onder alle leeftijdsgroepen”.

Momenteel is de meest dominant variant van het coronavirus in Nederland de zogeheten BA.5-variant, een subtype van de Omikron-variant, samen met de BA.4-variant. Deze varianten zijn besmettelijker, onder meer doordat ze makkelijker kunnen ontsnappen aan opgebouwde afweer door vaccinatie of een eerdere infectie. Hierdoor neemt het aantal herinfecties na een eerdere positieve test toe. Er zijn overigens geen aanwijzingen dat de opkomende subtypes ziekmakender zijn dan andere Omikron-varianten.

Volgens het RIVM is het aantal coronapatiënten op de intensive care „nog laag”: dat aantal liep in een week tijd op van 19 naar 26. Het aantal opgenomen patiënten op reguliere verpleegafdelingen bleef gelijk. Hoewel de verschillende subtypes van de Omikron-variant minder ziekmakend zijn dan de Delta-variant die vorige zomer dominant was, waarschuwt het instituut voor extra druk op de zorg als het aantal nieuwe coronagevallen blijft toenemen.