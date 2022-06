Werkzaamheden voor onder water zetten Hedwigepolder kunnen hervat

De werkzaamheden voor het onder water zetten van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen kunnen weer worden hervat. Begin oktober keert eb en vloed van de Westerschelde dan terug. Dat heeft minister Van der Wal (Natuur, VVD) besloten op basis van de resultaten van elf onderzoeken naar de effecten van de vervuiling van het Westerscheldewater op de ontpoldering met PFAS, chemische stoffen die in grote hoeveelheden schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid.

Bezorgde Zeeuwen hebben eerder in groten getale bezwaar gemaakt en ook de Tweede Kamer had het kabinet eerder opgeroepen de huidige zeedijk pas definitief af te graven als vaststaat dat er geen negatieve effecten zouden optreden voor de natuurontwikkeling en een gezonde leefomgeving. Dat is het geval, stelt minister Van der Wal. Wel zegt de minister de „gevoelens van onrust in de Zeeuwse samenleving” te begrijpen over de nog altijd aanwezige vervuiling van de Westerschelde. „Het kabinet spant zich maximaal in om te komen tot een schonere Westerschelde.”

Het onder water zetten van de Hedwigepolder vloeit voort uit afspraken in een verdrag dat Nederland en Vlaanderen al in 2005 hebben gesloten, waarin is bepaald dat Nederland zeshonderd hectare zogenoemde estuariene natuur maakt, waarvan driehonderd in de Hedwigepolder. Die nieuwe natuur is nodig vanwege de slechte staat van de natuur in de Westerschelde, een van de Europese Natura 2000 gebieden in Nederland.