Wereldhandelsorganisatie put moed uit reeks deals

De omstandigheden lijken tegen te zitten voor de club die wereldwijd de vrijhandel moet promoten, de Wereldhandelsorganisatie (WTO). In deze tijd van grote geopolitieke confrontatie – de Russische agressie in Oekraïne, de voortdurende Chinees-Amerikaanse spanningen – dreigt de wereldeconomie uiteen te vallen in regionale blokken, klinkt het steeds vaker. „Geo-economische fragmentatie”, wordt dat wel genoemd, waarbij een van de breuklijnen die tussen het Westen aan de ene kant, en China en Rusland aan de andere is.

Tel daarbij op de mondiale golf van protectionisme tijdens de pandefmie – en het mag een klein wonder heten dat de WTO, een organisatie waar de VS, Rusland én China lid van zijn, eind vorige week een serie akkoorden wist te sluiten. Voor het eerst lukte het, tijdens een ministersconferentie in Genève, om afspraken te maken met álle 164 WTO-lidstaten.

Het gaat niet – zoals in eerdere WTO-overlegrondes – om een brede liberalisering van de wereldhandel. Dat zou, in dit tijdsgewricht, teveel gevraagd zijn. Wel werden deals gesloten op meerdere politiek gevoelige deelterreinen: patenten op coronavaccins, visserijsubsidies, voedselveiligheid, digitale handel, en het functioneren van de WTO zelf. „Zonder precedent”, noemde Ngozi Okonjo-Iweala, de Nigeriaanse directeur-generaal van de WTO, het pakket.

Dat is misschien wat overdreven – in het verleden zijn grotere stappen gezet voor de vrijhandel – maar de uitkomst is wél een opsteker voor de WTO, die het de afgelopen jaren flink in het slop zat. Eind 2019 stortte toenmalig president van de Verenigde Staten, Donald Trump, de organisatie in een diepe crisis, door hoge benoemingen te blokkeren bij het zogeheten Beroepsorgaan van de WTO, dat handelsconflicten beslecht. Zo kwam de belangrijkste functie van de WTO – handelsconflicten oplossen en -oorlogen voorkomen – goeddeels lam te liggen. Somberheid domineerde daarna aan het meer van Genève, waar de WTO zetelt. Meer dan eens werd de vraag gesteld waar die WTO eigenlijk nog goed voor was. Toen begin 2021 Okonjo-Iweala, die lang werkzaam was voor de Wereldbank, aantrad als WTO-chef, zei ze vastbesloten te zijn het pessimisme te doorbreken.

Blokkade VS duurt voort

Daarin lijkt zij nu, althans voor een deel, te zijn geslaagd. De Amerikaanse blokkade van de geschillenbeslechting duurt weliswaar voort – ook onder president Biden – maar nu staat er een Amerikaanse handtekening onder een tekst waarin staat dat er „in 2024” een nieuw mechanisme voor beschillenbeslechting moet zijn afgesproken. Dat zal nog een hele hijs worden, want de Amerikanen koppelen daaraan de eis dat de vermeende bevoordeling van China binnen de WTO wordt beëindigd. China, dat toetrad tot de WTO in 2001, profiteert nog steeds van de status van ontwikkelingsland, wat de Chinezen in staat stelt met veel staatssubsidie te exporteren naar het Westen. Daar bestaat ook in Europa ongenoegen over.

Tijdens nachtelijk overleg in Genève bleek India de lastigste gesprekspartner

Tijdens de ministersconferentie vorige week, die vrijdag om 4 uur ’s nachts werd besloten, bleek niet de VS, China of Rusland de grootste dwarsligger, maar India. Dat land treedt op internationale fora steeds assertiever op en profileert zich als aanvoerder van armere en opkomende landen. Dat bleek bij de twee belangrijkste dossiers waarop een doorbraak werd bereikt: visserijsubsidies en patenten op coronavaccins.

De deal over visserij moet overbevissing en illegale visserij tegengaan, door subsidies voor de visserij wereldwijd aan banden te leggen. Al sinds 2001 staat dit onderwerp op de agenda. Tot op het laatste moment vocht India voor subsidies voor kleine vissers. Dat de deal er nu ligt, is onder meer een overwinning van de Europese Unie, die in de handelsorganisatie als één blok opereert. Europa wil meer aandacht voor duurzaamheid in de vrijhandelsagenda van de WTO.

Loslaten van patenten

India bleek ook een lastige gesprekspartner bij de discussie over het tijdelijk loslaten van patenten op coronavaccins. Dit emotioneel beladen thema speelt sinds oktober 2020, toen India samen met Zuid-Afrika eiste dat patenten op vaccins, en op andere medicijnen en beschermingsmiddelen tegen corona, zouden worden geschrapt. Zo zouden armere landen, die een tekort hadden aan alles, de pandemie beter kunnen aanpakken. Westerse landen, die hun eigen farmaceutische industrie graag beschermd zien, verzetten zich hevig tegen het opschorten van de patenten, die zijn beschermd onder het WTO-verdrag dat handelt over intellectueel eigendom (TRIPS).

De VS stalen ruim een jaar geleden de show door geheel onverwacht te verkondigen bereid te zijn de patenten op te schorten. Achter de schermen bleven ze zich ertegen verzetten. Uiteindelijk werd in Genève een compromis gesloten: ontwikkelingslanden mogen, voor een periode van vijf jaar, vaccins produceren zonder rekening te houden met patenten. Dat besluit omvat alléén coronavaccins en alléén armere landen. Patenthouders moeten worden vergoed. De stap is onvoldoende en komt te laat, vinden organisaties als Artsen zonder Grenzen. De „monopolies” van farmareuzen zouden onaangetast blijven. De Europese farmaceutische industrie acht de deal wel degelijk schadelijk: innovatie zou nu in gevaar komen, doordat patenten gaan wankelen.

Over digitale handel werd in Genève afgesproken dat deze gevrijwaard blijft van import- en exporttarieven. Dat betekent dat onder meer internationale streamingdiensten en datadiensten onbelast blijven. Westerse landen hadden hier sterk op aangedrongen.

Lof voor netwerker Okonjo

Na de reeks aan afspraken werd Okonjo-Iweala alom geprezen. Ze had de voorbije tijd intensief genetwerkt onder de ministers die de uiteindelijke beslissingen namen, en delegaties telkens voorgespiegeld dat compromissen noodzakelijk waren. Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel, VVD) noemde Okonjo-Iweala „de drijvende kracht achter de onderhandelingen”, volgens persbureau ANP. Okonjo-Iweala „gaf ons een duw waar we een duw nodig hadden”, zei de Amerikaanse ambassadeur bij de WTO, Maria Pagán, volgens persbureau Reuters.