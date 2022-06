Vissen in de Voordelta: ‘Meeuwen verraden soms de boel’

Een sloep van aluminium schommelt op de Voordelta van de Noordzee, ter hoogte van Stellendam, aan de kust van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Een blauw-wit vlaggetje wappert wild in de wind. Voor in de sloep staan Sjaak Bout (27) en Davy Govers (25) op de uitkijk. Bout voorop de boot, Govers hoog in de mast. Ze zijn op zoek naar kringen in het water of meeuwen in de lucht, naar een teken van leven – een teken van vis. Aan het stuur staat Job Bout (68), de vader van Sjaak. Hij tuurt door een verrekijker. „Die meeuwen, die verraden soms de boel.” Want waar meeuwen zijn, is vaak ook vis.

Al 54 jaar lang bevist Job Bout de ondiepe kustwateren van de Noordzee, als kustvisser. Naast de Voordelta komt hij ook regelmatig op de Ooster- en de Westerschelde. Hij vist op harder en zeebaars. Die vissen houden van de zon, zegt Bout. Het is een waarschuwing: de zon schittert deze vrijdag vooral door afwezigheid, aan het zicht onttrokken door donkergrijze wolken die eentonig overgaan in de groengrijze zee. Sjaak Bout schudt voorin de sloep zijn hoofd. Geen vis in zicht.

Drie meeuwen fladderen driftig tegen de wind in. Om beurten maken ze een duikvlucht, de zee in, om met lege snavel weer boven te komen.

Overstap

Kustvissen valt onder ‘kleine zeevisserij’, waarin ongeveer 230 schepen actief zijn. Hoeveel kustvissers er precies zijn, is onduidelijk. Han Walder van branchevereniging NetVisWerk schat hun aantal op ongeveer vijftig. De vissersbedrijven gaan van oudsher vaak over van vader op zoon – zo ook bij Job en Sjaak Bout. Maar tegenwoordig is het steeds lastiger opvolging te vinden, zegt Walder. „Over de hele zeevisserij neemt het aantal vissers daarom af.” Het aantal opvarende vissers halveerde de afgelopen jaren, van 2.547 in 2003 naar 1.200 in 2020, volgens cijfers van de Nederlandse Vissersbond.

Met twee twintigers aan boord – allebei hebben ze een ankertje tussen duim en wijsvinger getatoeëerd – is de TH-16 Harder, een groene kotter, niet bepaald exemplarisch voor de kustvisserij. De afgelopen decennia liep het aantal jonge mensen juist terug, maar de laatste jaren ziet Walder een lichte kentering. „Jonge mensen die een baan aan de wal hadden, maken nu soms de overstap.”

Dat gold ook voor Govers, die bij Bout op de boot werkt. Hij deed een koksopleiding en ging een keer mee op de boot met zijn vriend Sjaak. „Ik heb meteen gevraagd of ze nog iemand nodig hadden. Sindsdien ga ik elke dag mee.” Hij doet het werk nu zo’n vijf jaar. „Sommige mensen zitten liever op kantoor, dat verdient beter. Dat lijkt me nou helemaal niks.”

Toch blijven jongeren op de boot een uitzondering. Sjaak Bout: „Als het goed gaat met de visserij, zie je veel jonge aanwas. Als het slecht gaat, blijven de jongeren weg.”

Gaat het nu dan slecht? Ja, zeggen ze. Er komen steeds meer regels op zee. „Kijk”, zegt Job Bout, terwijl hij naar het scherm in de stuurhut van de kotter wijst, „hier is een visvrije zone van vijfhonderd meter. Dat wordt straks waarschijnlijk uitgebreid tot 1.500 meter. Zo raak je elke keer een stukje kwijt.”

Dat er regels nodig zijn, begrijpt hij wel. „Maar alles verandert de hele tijd. Ik houd het niet meer bij. Misschien denk ik te simpel: in de politiek moet alles ingewikkeld zijn. Mijn oom is erdoor gestopt met vissen, hij kon het mentaal niet aan. Dan was hij de hele week op zee en kwam hij terug met zíjn vis, die híj gevangen had, en dan moest hij toestemming vragen om dat te lossen. Je moet precies aangeven wat je gevangen hebt. Eén foutje in je administratie en je krijgt een waarschuwing, een gele kaart. Hij verloor het plezier erin.”

Al 54 jaar lang bevist Job Bout de ondiepe kustwateren van de Noordzee, als kustvisser. Hij vist er op harder en zeebaars. Foto Katrijn van Giel

Genieten van een zeebaarsje

Er is op zee steeds minder ruimte voor de visser, ziet ook Walder van NetVisWerk. „De stemming in de zeevissector is op het ogenblik niet fantastisch.”

Voor Sjaak Bout is het geen reden om af te haken. Zijn moeder wilde eigenlijk dat hij advocaat zou worden, maar hij koos voor de zee. Waarom? „In het weekend neem ik vis mee naar huis, voor mijn neefjes. Dan zie ik ze genieten van een stukje harder of een zeebaarsje. Je bent onderdeel van de voedselvoorziening.”

Bovendien is hij graag op én in het water. Recent haalde hij zijn duikbrevet, in de Oosterschelde. „In het water zweef je.” Hij duikt in hetzelfde water als waar hij vist. Ook dan is hij bezig met harders: „Die laten sporen achter op de bodem, dus je kunt ze volgen.”

Doordeweeks slapen de mannen aan boord van hun kotter.

Foto Katrijn van Giel Foto Katrijn van Giel Doordeweeks slapen de mannen aan boord van hun kotter.

Foto Katrijn van Giel

Ondiep water

Deze vrijdagochtend, om 6.00 uur, voeren de drie mannen op de TH-16 Harder uit vanaf de visafslag van Stellendam. Midden op het water ging de boot voor anker en staken de vissers zich in ‘waadpakken’, klaar om de zee in te stappen. Harders en zeebaarzen zwemmen in ondiep water, bij de zandbanken. Daar kan de kotter niet komen, het laatste stuk moet met de sloep. Worden er vissen gespot, dan gaan ze met het waadpak aan en de visnetten in de hand het water in. Job Bout: „Dit werk doe je echt met je ogen en je handen.”

Maar de vissen worden niet gespot. Dat gebeurt vaker: de ene dag vang je genoeg vis voor de hele week, de andere dag vang je helemaal niets, vertelt Bout. Het heeft te maken met het tij en het weer. Het moet vloed zijn, want dan komen de vissen omhoog drijven. Het moet ondiep zijn om bij de vissen te kunnen, maar ook weer niet te ondiep: dan kan de sloep niet dichtbij genoeg komen en is het te ver lopen met dat zware net.

Het belangrijkst is de zon. „Als die lekker schijnt, wordt het zand aan de zijkant van de zandbanken warm. Daar kruipen de vissen graag in. Met slecht weer wil het nog weleens lukken wat te vangen, maar dan moet je echt geluk hebben.” Logisch, zegt Sjaak Bout: „Ik ga zelf ook niet in de regen op het strand liggen.”

Doordeweeks slapen de mannen aan boord, in het weekend gaan ze „thuis logeren”. Slapen op het water doen ze liever dan thuis. Govers: „Hier is het écht rustig.”

Job Bout denkt voorlopig nog niet aan stoppen. „Ik blijf het doen, zolang ik mee mag van de jongens.” Dagen als deze, waarop ze uren rondjes kunnen varen zonder vis tegen te komen en de waadpakken ongebruikt weer uitgaan, horen erbij. „Maar ik vind het wel heel jammer. Ik wilde het dolgraag laten zien. Want het is echt heel mooi.” Wat er dan zo mooi is? „Gewoon, dat je die vissen ziet, en dat je dan het net in de rondte beweegt in het water. Dat is wat, hoor. Maar je kunt het weer niet dwingen.”

Over deze serie In Nederland werkt slechts 1 procent van de beroepsbevolking nog in vakspecialistische beroepen. Oude ambachten hebben soms maar enkele tientallen beoefenaars. Welke beroepen worden met uitsterven bedreigd? Hoe zorgen ambachtslieden ervoor dat hun ambacht niet verloren gaat, en wat verliest Nederland als dat toch gebeurt? NRC ging voor een zesdelige serie op bezoek bij een molenaar, een glazenier, een zeilenmaker, een klompenmaker, een kustvisser en een klokkenmaker. Bekijk hier alle verhalen

Govers zit ondertussen met één been over de rand van de sloep, leunend op een bak met visnetten, waar slierten zeewier nog in verstrikt zitten van de vorige, succesvollere dag. „Gisteren vingen we wel driehonderd kilo.” Vorige week bedroeg de vangst 1.500 kilo. Een goede week, zegt Job Bout. „Vaak zitten we wekelijks rond een kleine duizend kilo.” Alle vangst wordt geveild op de visafslag. De omzet van de kustvisserij deelt Bout liever niet, omdat het het inkomen van hem en zijn vrouw betreft.

Het zeebaars- en harderseizoen loopt van mei tot eind oktober. „Dan trekken ze terug naar zee.” Vroeger viste Bout in de winter door, op sprotjes, een vis uit de haringfamilie. „Maar die markt is overgenomen door Poolse en Hongaarse vissers. Die doen het blijkbaar goedkoper.” Nu is hij de hele winter in de loods, om nieuwe visnetten te maken. „Die moet je elk jaar vervangen.” Sjaak Bout en Govers werken ’s winters als zzp’er op andere kotters.

„Zeg, het heeft niet veel zin nog verder te varen, hè?” vraagt Job Bout aan zijn zoon. Die haalt zijn schouders op, schudt zijn hoofd weer. Langs de duinen en de dijk vaart de sloep terug naar de kotter. Terug in de haven doen ze „een bakkie en een koekje”, daarna klimmen ze de steiger op en stappen ze de auto in, terug naar het Zeeuwse Tholen, waar ze wonen. En dan breekt plots het wolkendek open.