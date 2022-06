Wordt Frankrijk ‘onregeerbaar’? Daags na de door president Emmanuel Macron verloren parlementsverkiezingen gebruiken Franse analisten nogal stevige woorden om de electorale storm van zondag te duiden. Dat is niet onterecht. Macrons regeringscoalitie Ensemble, een samenwerkingsverband van centrumpartijen, behaalde geen absolute meerderheid in de Assemblée Nationale. Verschillende ministers moeten opstappen omdat ze er, net als enkele van Macrons oudste vertrouwelingen, niet in slaagden een zetel te veroveren. Regeren zal voor Macron de komende jaren een stuk complexer worden dan in zijn eerste termijn. Vanuit democratisch oogpunt zijn er juist kansen: het notoir zwakke Franse parlement kan en moet zichzelf opnieuw uitvinden.

De uitslag logenstrafte de republikeinse wetmatigheid dat kiezers een net verkozen president een ruime parlementaire meerderheid gunnen. Macrons partij bleef steken op zo’n 246 van de 577 zetels. Dat is de president voor een groot deel zelf aan te rekenen. Want als de presidentsverkiezingen van april íets lieten zien, dan was het dat een meerderheid van de Fransen niet uit enthousiasme maar bij gebrek aan een serieus alternatief op Macron stemde. Dat enthousiasme kwam er ook niet toen hij vorige maand zijn strategisch iets naar links hellende kabinet benoemde. Macrons door grootstedelijke technocraten gerunde partij heeft zes jaar na oprichting lokaal nauwelijks verankering. Toch voerde de president, om begrijpelijke redenen druk op het internationale toneel, de laatste weken nauwelijks campagne.

Populistisch links en populistisch rechts op de uiterste flanken profiteerden daarvan. In de eerste plaats het samenwerkingsverband NUPES, dat door linkse partijen in Nederland met belangstelling gevolgd zal zijn. Na vijf jaar versnippering kwamen vele smaken links en groen met een gemeenschappelijke lijst die meteen 142 zetels in de Assemblée opleverde.

Maar de inzet van Jean-Luc Mélenchon, het hardlinkse brein achter de samenwerking, was groter: hij wilde Macron dwingen hem tot premier te benoemen. Daarvoor won hij te weinig kiesdistricten. Wel kondigde hij aan snel een motie van wantrouwen tegen premier Élisabeth Borne in te dienen. Krijgt zij niet de steun van het parlement, dan zal Macron een nieuwe coalitie moeten bouwen. Wil hij toch nog iets van zijn voor heel Europa belangrijke economische hervormingsagenda gerealiseerd krijgen, dan is het voor hem paradoxaal genoeg het meest logisch om toenadering te zoeken tot de conservatieve Les Républicains (64 zetels): linkse kiezers sturen Macron zo verder naar rechts.

De grote winst van de radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen (van 8 naar 89 zetels) haalde een andere republikeinse wetmatigheid onderuit: dat extremistische partijen in een meerderheidsstelsel in het nadeel zijn. Opiniepeilers rekenden erop dat bij een tweede ronde met een RN-kandidaat een zogenoemd front républicain de RN de weg zou versperren. Dat dat mechanisme niet gewerkt heeft, tekent de extreme polarisatie: een stem op de partij van Macron is voor veel NUPES-kiezers onverteerbaar en vice versa. Omdat de linkse partijen met eigen fracties in de Assemblée actief blijven, kan de partij van Le Pen als grootste oppositiegroep het voorzitterschap van de Franse Kamercommissie voor Financiën claimen. Dat is, ook in EU-perspectief, geen aanlokkelijk vooruitzicht. Vanuit democratisch oogpunt is het echter winst als de belangrijkste opponent van de president niet langer in een rol als ‘freerider’ zit, maar vertegenwoordigd is in de nationale instituties.

Op Macrons schouders rust de zware verantwoordelijkheid de Franse onvrede te kanaliseren. Dat kan alleen door op intelligente wijze samen te werken met het nieuwe parlement. Zo kan hij voorkomen dat het land daadwerkelijk ‘onregeerbaar’ wordt en zo kan Frankrijk ook in Europa op een cruciaal moment een rol van betekenis blijven spelen.