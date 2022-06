Veenendaal: omstreden studie naar moskeeën mocht wel

De gemeente Veenendaal blijft erbij dat er weinig mis is met een geheim onderzoek dat het liet uitvoeren naar de islamitische gemeenschap in de stad. Dat zegt de burgemeester na een extern onderzoek door een consultancybureau naar de gang van zaken rondom het rapport uit 2018.

Vorig jaar oktober berichtte NRC dat ten minste tien Nederlandse gemeenten, waaronder Veenendaal, geheim onderzoek hadden laten doen naar moskeeën. Onderzoekers van het bureau NTA observeerden hiervoor bezoekers zonder dat zij daarvan wisten en stelden rapporten vol privacygevoelige informatie op. Zo vermeldde het Veenendaalse rapport, dat in handen is van NRC, welke families ruzie met elkaar hebben, wie de moskeeën besturen, wie er les geven, welke boodschappen de imams uitdragen. Van twee broers van een islamitische stichting wordt vermeld waar zij studeerden en wat hun rol is „achter de schermen”.

Privacydeskundigen stelden eerder dat deze werkwijze te ver gaat. Moskeebesturen waren boos omdat zij niet wisten dat hun geloofsgemeenschap onderwerp van onderzoek was.

In tegenstelling tot Veenendaal gaven gemeenten als Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer eerder na onafhankelijk onderzoek toe dat het niet mocht en boden excuses aan.

‘Toekomstbestendige relatie’

In Veenendaal stelt adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates nu dat de gemeente deze gegevens wél had mogen verzamelen. De Veenendaalse burgemeester Gert-Jan Kats heeft verheugd gereageerd. „Het is goed om te zien dat het onderzoek bevestigt dat de gemeente en NTA zorgvuldig en naar de richtlijnen van die tijd hebben gehandeld”, stelt Kats in een persbericht. De burgemeester noemt het rapport „een goede basis om samen met de moslimgemeenschap in Veenendaal te werken aan een toekomstbestendige relatie”. Maandagavond wordt onderzoek besproken in de gemeenteraad.

Het is goed om te zien dat het onderzoek bevestigt dat de gemeente en NTA zorgvuldig en naar de richtlijnen van die tijd hebben gehandeld Gert-Jan Kats burgemeester Veenendaal

Volgens het adviesbureau is veel informatie uit het moskee-rapport van sociale media geplukt. Zo bevat het rapport Facebookfoto’s ‘van enkele prominente predikers’ en ‘gezelschapsfoto’s van groepsactiviteiten’. Dit zou naar ‘de huidige maatstaven niet meer passend zijn geweest’, stelt het bureau, maar een paar jaar geleden kon dat nog wel.

Van meerdere islamitische voormannen in Veenendaal vermeldt het rapport ‘bijzondere persoonsgegevens’, zoals hun nationaliteit en geloofsovertuiging. Voor de conclusie dat de gemeente die informatie mocht verwerken, verwijst het adviesbureau naar een juridisch advies uit buurgemeente Ede, waar dezelfde discussie speelde. Omdat uit dit advies zou blijken dat Ede deze gegevens mocht verzamelen, mocht het in Veenendaal ook, redeneert het bureau. Maar het juridisch advies wordt op dat punt onvolledig weergegeven: het stelde juist dat de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ‘te ver’ ging.

Lees ookUndercover naar de moskee

‘Niet undercover’

Een andere reden waarom het consultancybedrijf tot de conclusie komt dat het moskee-onderzoek binnen de wet past, is dat er geen ‘undercover’ werkzaamheden zijn verricht. Veenendaalse ambtenaren en NTA zouden met elkaar hebben afgesproken dat er niet heimelijk gewerkt zou worden. Het bureau baseert dit op wat ambtenaren en NTA hierover zelf hebben verteld. „Voor de vaststelling van feiten moet deels worden vertrouwd op herinneringen van betrokken personen”, schrijft het bureau. NTA heeft al het materiaal rondom de onderzoeken vernietigd. Volgens NTA is dit „standaard beleid”. Daarom heeft het adviesbureau zes ambtenaren geïnterviewd. Als ten minste twee van hen hetzelfde beweerden, is dit door het bureau voor waarheid aangenomen en als „feit” opgeschreven in het rapport.

Het adviesbureau heeft nog wel de nodige „aandachtspunten” voor de gemeente, met name rond de vastlegging van privacyrisico’s. Maar dit zou allemaal in de tijd van 2018 moeten worden bezien. Het zou inmiddels beter gesteld zijn met ‘de verankering van privacy’ in Veenendaal.