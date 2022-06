Van te koud water slaat je lichaam op tilt, weet klusjesman Jageshwar in de hitte van New Delhi

In het weekend slaakten veel inwoners van New Delhi een zucht van verlichting: eindelijk regen, af en aan, en een beetje verkoeling. Na wekenlange hitte, met temperaturen tot 44 graden Celsius, was dat welkom.

De Indiase hoofdstad ligt in een van de drie nieuwe regionale ‘hotspots’ voor extreme warmte, aldus het ministerie van Wetenschap en Technologie: onderzoekers constateerden in een vorig jaar verschenen studie dat in de afgelopen halve eeuw in het noordwesten, het centrum en het zuidelijke centrum van het land steeds meer hittegolven voorkomen. Deze ontwikkeling is volgens meteorologen het gevolg van klimaatverandering. Over de consequenties schreef het ministerie dat er „vanwege de dichte bevolking en een maatschappij die drijft op intensieve arbeid buiten moet worden gekeken naar aanpassingsstrategieën voor alle lagen van de samenleving”.

Na een dag op de markt lijkt het fruit nergens meer op

De overheidsstudie geeft geen voorbeelden, de onderzoekers richtten zich eerst op de capaciteiten van officiële instanties om hittegolven te voorspellen. In de deelstaat van Delhi worden sinds 2019, toen een actieplan voor klimaatverandering werd opgesteld, waarschuwingen in kleurcodes afgegeven. Vorige week, waarin op twee dagen ‘code oranje’ gold voor ‘hete dagen’, werd iedereen geadviseerd om zoveel mogelijk binnen te blijven. Maar veel inwoners van de miljoenenstad, mensen die dakloos zijn of buiten moeten werken, kunnen dat advies niet opvolgen.

Hoe komen huishoudster Barna Mandal, klusjesman Jageshwar en fruitverkoper Ajub Khan de hitte door?

Donderdagochtend 16 juni 10:00 uur

„Het uur boven die hete pannen, is echt de vervelendste taak ’s zomers”

In de chique woonwijk Chittaranjan Park in het zuidoosten van New Delhi is het 36 graden, de gevoelstemperatuur ligt zeker 5 graden hoger. Huishoudster Barna Mandal (40) wijst omhoog langs het pand waar zij wordt ingehuurd: „De zon moet hier nog draaien”. Ze staat op de veranda van de begane grond – het appartement erboven heeft ze in de vorige twee uur al schoongemaakt.

Het eerste wat Mandal doet als ze in een van de kamers begint: de ventilatoren aan het plafond uitzetten. „Geen lekker briesje, maar anders wordt het stof weggeblazen. Dan ben ik voor niets aan het vegen”, lacht ze vanachter haar mondkapje. Terwijl ze met een bezem binnengedwarrelde bladeren over de achterdeurdrempel veegt, trekt ze het lapje stof naar haar kin, om het zweet eronder op haar neus en bovenlip af te vegen met een bontgekleurde sjaal. Het kledingstuk is in haar nek doorweekt.

Barna Mandal plukt bladeren.

Foto Siddharth Behl Huishoudster Barna Mandal (40) moet bij 36 graden het huis van een rijke familie schoonmaken.

Foto Siddharth Behl Huishoudster Barna Mandal (40) moet bij 36 graden het huis van een rijke familie schoonmaken en ze moet koken.

Foto’s Siddharth Behl

In de meeste woningen in deze wijk is minstens één airconditioner geïnstalleerd. Thuis, in een sloppenwijk op nog geen kwartier rijden, heeft Mandal minder opties voor verkoeling. „Mijn twee meiden blijven thuis nu het zomervakantie is. Ze houden de deur van onze gedeelde kamer open”, vertelt de huishoudster, een alleenstaande moeder van drie kinderen. „Maar we hebben nog niet eens een raam, dus er is geen circulatie. Tijdens mijn werk krijg ik een paar uur respijt.”

Het buitengedeelte is weer aan kant, de bezem kan in de hoek. Mandal sluit de achterdeur en geeft een ferme ruk aan de gordijnen: de truc is om te voorkomen dat zonnestralen later op de dag binnenpiepen. Ze zakt neer in een van de riante banken in de woonkamer. „Van dagen als deze word je slap. ’s Nachts lig ik wakker van de hitte. Tijdens het werk moet ik soms even stoppen.”

Een lange pauze zit er niet in, want voor dit gezin maakt ze ook de lunch. Ze wil niets vervelends over haar opdrachtgever zeggen, maar stelt, wriemelend met haar handen: „Het uur boven die hete pannen, is echt de vervelendste taak ’s zomers. Alsof ik zélf op het vuur sta.”

Donderdagmiddag 16 juni 15:45 uur

„Binnen vijf minuten heb ik me tegenwoordig volledig in het zweet gewerkt”

Buiten, in een drukke woonwijk, is het volgens een weer-app 43 graden. Op de bovenverdieping van een pand met appartementen is een stel bouwvakkers aan het werk. Ze halen adem met schokkerige teugen en bewegen loom, alsof de lucht is ingedikt tot een stroperige substantie die aan hun huid kleeft. Het appartement dat zij moeten renoveren, is volledig gestript. Twee duiven hebben zich op een oude, defecte airconditioner genesteld. Terwijl de mannen in een tussenmuurtje hakken, komen dikke stofwolken vrij.

Ervaren klusjesman Jageshwar (41) trekt zijn hoofd weg en hapt naar wat door moet gaan voor frisse lucht. „Uitblazen. Binnen vijf minuten heb ik me tegenwoordig volledig in het zweet gewerkt. Dan kan ik mijn shirt uitwringen.” Sinds ruim twintig jaar wordt Jageshwar, die uit een klein dorp in de deelstaat Uttar Pradesh komt, ingehuurd voor bouw, schilderklussen en metselwerk.

„Ik kan me niet veroorloven iets te weigeren, de klant bepaalt.” Evenals Jageshwar verzamelen zich dagelijks in New Delhi vele dagloners langs kruispunten en op de parkeerplaatsen van ijzerhandelaren, om werk op te pikken. Ze slepen hun eigen gereedschappen mee, zonder garantie op een klus – soms wachten ze uren in de zon.

Klusjesman Mason Jageshwar aan het werk in de hitte. Foto Siddharth Behl

Juist in de zomer is er buiten veel te doen, legt Jageshwar uit, terwijl hij voorgaat in het trappenhuis. Het platte dak behoeft ook onderhoud. „Het gaat me vijf tot zeven dagen kosten om hier nieuw cement te storten.” In de verzengende zon drogen de bouwmaterialen snel op, inclusief de laag witte verf die als zonwering kan worden aangebracht.

Op de omliggende daken staan witte en blauwe watertanks. Nog een zomerklusje: „Omdat mensen zoveel water willen, denken ze eraan de tank te laten schoonmaken.” Voor die opdracht moet Jageshwar ín de tonnen klimmen, „heel benauwend”.

Hoe krijgt hij zelf verkoeling? Té koud water vermijdt hij: „Dan slaat je lichaam op tilt. Dat heeft het al zwaar met de hitte, een te groot verschil is niet goed.” Jageshwar en zijn collega’s hebben hun eigen methode. Ze wikkelen natte lappen om hun gevulde flessen, ter bescherming van hun drinkwater tegen de zon. „Zo doen mensen in het dorp, waar ze geen koelkast hebben, het ook.”

Dinsdagavond 14 juni 20:10 uur

„Voel de appels, gebutst. En de mango’s zijn verschrompeld in de hitte.”

De avonden brengen amper verkoeling; op een lichtkrant langs de verkeersader naar het zuiden flitst de meting van 37 graden. Als de brandende zon is verdwenen, gloeit New Delhi na. Uit het asfalt rijst de hitte van de dag op. „Voeten van de grond”, luidt het advies van Ajub Khan (34), „en slapen op de kar.”

Khan heeft met zijn neef Ulfad (38) – de familie komt uit Uttar Pradesh, vrouwen en kinderen wonen daar – een fruitstal bij de markt Okhla Mandi. Aan de vluchtstrook staat een tiental kramen met versproducten van de groothandel. „Al het fruit is van vandaag”, zegt de jongste neef met nadruk tegen een klant. Na een dag te zijn uitgestald onder een plastic afdak, lijkt zijn waar „nergens meer op”, zegt hij. Khan houdt het fruit in zijn handen: „Voel de appels, gebutst. En de mango’s zijn verschrompeld in de hitte.”

De Okhla Mandi fruitmarkt waar Ajub Khan zijn fruit verkoopt. Foto Siddharth Behl

Het fruit ligt onder gekleurde led-lampen om de beurse plekken aan het oog te onttrekken. Regelmatig wordt het besproeid met water, voor een aanlokkelijke glans. De mango’s kosten aan het eind van de dag nog maar de helft, onder deze omstandigheden zijn ze een dag later niet meer te verkopen. Dit jaar kregen de neven een oogst binnen die van mindere kwaliteit was dan ze gewend zijn, waarschijnlijk door de hitte vanaf eind maart.

In de lucht hangt de weeïge, drukkende geur van verpieterend fruit. De kraam is nog zo’n twee uur open. „Voor arme mensen is het goed dat we de prijs verlagen. En ze weten dat fruit belangrijk is, zo blijft een mens gehydrateerd”, zegt Ulfad die zelf vandaag de tol van de broeierige hitte voelde. Hij probeert zich niet te druk te maken over de producten, want hoe dan ook: „Bij de groothandel moeten we altijd een vaste hoeveelheid inkopen, ongeacht de opbrengst van de fruitgaarden. Uiteindelijk hebben we geen keus.”