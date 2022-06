Uitzendbureaus lijden en profiteren tijdens inflatie

Hoge pieken en diepe dalen zijn Randstad niet vreemd. De coronapandemie bezorgde het uitzendbureau een dramatisch jaar, maar in 2021 noteerde het alweer een recordomzet van 24,6 miljard dollar.

Ruim zestig jaar geleden opgericht als Uitzendbureau Amstelveen is Randstad tegenwoordig met activiteiten in 39 landen wereldwijd de grootste speler op de uitzendmarkt. Het bedrijf is genoteerd aan de Amsterdamse beurs.

Ook daar was het turbulent, de afgelopen twee jaar. Aan het begin van de coronacrisis zakte de koers onder 30 euro, om daarna met vallen en opstaan te klimmen naar een piek van 65 euro half februari 2022. Sindsdien daalt het aandeel opnieuw, met 46 euro zit de koers nu weer op het niveau van oktober 2020.

De fase van razendsnel herstel van Randstad is voorbij, zegt Konrad Zomer, analist bij ABN Amro - Oddo BHF. „We zitten op een kantelpunt. De macro-economische situatie is ineens onzeker. Er heerst angst voor een recessie.” Inflatie, legt Zomer uit, is niet eens negatief voor Randstad. Dat leidt tot hogere salarissen, en aangezien uitzendbureaus een percentage van het loon van een uitzendkracht in rekening brengen, pakt dat dus in hun voordeel uit. Maar bij een recessie zijn het natuurlijk de uitzendkrachten die als eerste verdwijnen bij bedrijven.

Afname in uitzenduren

En hoewel allerlei branches nu nog last hebben van personeelstekort zijn er óók ontwikkelingen waardoor Randstad juist een afname in uitzenduren merkt. Bijvoorbeeld het verloop van de corona-pandemie. „De Covid-teststraten waren in Nederland gevuld met uitzendkrachten”, zegt Hans Pluijgers, analist van Kepler Cheuvreux. „De laatste maanden zijn daar veel minder mensen nodig. In de herfst en winter zal dat misschien weer toenemen, maar dat weten we nog niet.”

Een andere belangrijke sector voor de uitzendbureaus, ook in andere landen, is de logistiek. Pluijgers: „PostNL rapporteerde recent een afname in het aantal verstuurde pakketten. Dat gaat uiteindelijk doorwerken in de uitzendmarkt.”

In vergelijking met vorig jaar is inmiddels een afname te zien in uitzenduren, zo bleek afgelopen week uit cijfers van brancheorganisatie ABU. ABU publiceert cijfers over periodes van vier weken en bekijkt de prestaties van de gehele sector ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Waar in april nog sprake was van een omzetstijging van 5 procent, was dat in mei een verlies van 4 procent. Het aantal uitzenduren daalde met 11 procent. Dat zegt nog niets over de exacte cijfers van Randstad, maar beide analisten verwachten wel dat de omzetgroei flink gaat afnemen in het derde en vierde kwartaal.

Voor de lange termijn zijn er andere ontwikkelingen van belang voor Randstad. Zo zal door automatisering de vraag naar mensen in bepaalde sectoren verminderen. Pluijgers: „Zijn er over tien jaar nog wel lopendebandmedewerkers nodig? ”

Automatisering heeft ook invloed op de uitzendsector zelf: bedrijven kunnen inmiddels via apps zoals YoungOnes of Youbahn steeds makkelijker zelf tijdelijk personeel vinden. „Daar zit geen partij meer tussen”, zegt Pluijgers. „Je toegevoegde waarde als ‘matchmaker’ raak je dan kwijt als uitzendbureau.” De beste database hebben is de nieuwe sleutel tot succes.

Voor specialistische banen houdt de schaarste van kandidaten juist aan en functie-eisen veranderen steeds sneller. Randstad zal zich volgens Pluijgers daarom in toenemende mate richten op het professionele detacheringssegment en hr-dienstverlening.

Maar die trends zijn niet direct van invloed op de huidige beurskoers. De uitzendmarkt is behoorlijk cyclisch, zegt Zomer. „In deze markt kijken we niet verder vooruit dan vier of vijf weken.”