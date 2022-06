Topcrimineel Mink K. uitgeleverd aan Nederland

De Nederlandse drugscrimineel Mink K. (60), die in Libanon vastzat op verdenking van internationale drugshandel, is uitgeleverd aan Nederland. Dat meldt het Openbaar Ministerie maandag. Ook zijn schoonzoon Najim Z. (41) is zaterdag met een defensievliegtuig en onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee naar Nederland overgebracht.

K. werd begin april van dit jaar op verzoek van de Landelijke Recherche opgepakt in Libanon, waar hij al jaren verblijft. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de transport van 370 kilo cocaïne uit Zuid-Amerika naar Nederland in 2020. Deze lading raakte zoek en volgens het OM bleek uit de onderschepte versleutelde berichten dat K. vanuit Libanon probeerde te achterhalen waar de drugs waren gebleven. De lading werd later dat jaar in beslag genomen in een Duitse supermarkt.

750 kilo cocaïne

Schoonzoon Z. wordt in verband gebracht met drugsladingen van meer dan 750 kilo cocaïne, die in 2021 in de havens van Antwerpen en Rotterdam zijn onderschept. Z. maakt volgens ingewijden deel uit van het netwerk van crimineel Ridouan Taghi. De twee overgebrachte criminelen worden dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam die zal beslissen over hun voorarrest, zo schrijft het OM.

K. gold als een van de topcriminelen uit de Amsterdamse onderwereld in de jaren negentig. Hij zat eerder straffen uit voor drugs- en wapenhandel in zowel Nederland als Libanon.