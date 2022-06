Het is Wereldvluchtelingendag deze maandag maar dat is niet de reden waarom ik hier over vluchtelingen schrijf. Ze kwamen gewoon steeds op mijn pad, de vluchtelingen. In een ontroerende documentaire van The Guardian over een jonge Syrische vluchtelinge die van de Deense autoriteiten terug naar Syrië moet, want daar is het immers weer veilig? In al het nieuws hoe de Britse regering zogeheten illegale asielzoekers wil ontmoedigen: naar Rwanda of anders een enkelband. In de bekendmaking van VN-organisatie UNHCR dat er nu 100 miljoen (honderd miljoen) mensen gedwongen uit hun woningen zijn gevlucht, de helft ook uit hun land. En ik kreeg een onderzoek in mijn mail hoe ú tegen al dan niet illegale vluchtelingen en migranten aankijkt.

Het is bekend dat Denemarken toe wil naar nul asielzoekers, onder andere door Syrische vluchtelingen hun, ja inderdaad, tijdelijke verblijfsvergunning af te nemen. Het is vast niet de bedoeling van de makers, maar het Guardian-portret van de nu 21-jarige Aya Abu Daher is denk ik een heel doeltreffend wapen in handen van de autoriteiten. Want als zelfs een kennelijk 100 procent geïntegreerde modelscholiere weg moet, dan kan je als vluchteling zo’n land maar beter mijden. Uiteindelijk wint Aya haar beroep tegen de maatregel, maar dat winnen is geen winnen want volgend jaar juli loopt haar nieuwe termijn af en kan ze alsnog naar een deportatiecentrum worden verbannen. Dus wat heeft Aya voor toekomst? Haar broers mogen blijven; Denemarken stuurt geen mannen naar Syrië en de verplichte dienstplicht terug. Gezinnen splijten is oké.

Maar naar welk land wél? De Britse regering wil vluchtelingen en migranten die in een bootje over het Kanaal binnenkomen liefst meteen naar Rwanda doorsturen. Een maatregel die in de woorden van premier Johnson nodig is om „de verachtelijke mensen” te stoppen „die de kwetsbaren misbruiken en het Kanaal veranderen in een waterig graf”. Dus niet die verachtelijke mensen worden in Rwanda gedumpt, maar de kwetsbaren. Dat is moreel in orde, verzekert de Britse regering.

Ik kon me Rwanda herinneren in de context van Israël en Afrikaanse asielzoekers, „infiltranten” heetten ze daar in overheidstaal. Tussen 2014 en 2017 werden duizenden van hen onder een schimmig programma naar Rwanda en Oeganda overgevlogen. In 2018 ontstond ophef toen toenmalig premier Netanyahu de infiltranten voor de keus stelde tussen vertrek en gevangenis, en bedankten de twee Afrikaanse landen verder voor de eer. Later bleek dat de meeste van de uitgezette asielzoekers weer uit hun gastlanden waren vertrokken, want geen rechten en geen werk, en via Soedan, Libië en smokkelaars naar Europa waren doorgereisd. Weet Johnson dat wel?

Ik had u ten slotte uw mening beloofd aan de hand van het Ipsos-rapport Migratie en de publieke opinie in Nederland. Opvang in de eigen regio van economische en humanitaire vluchtelingen wint het bij u, met 67 procent (helemaal) mee eens. Ik zag VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans vrijdag bij Op1 de optie grenzen sluiten opperen gezien het opvangprobleem. Maar daar bent u minder enthousiast over (39 procent).

Tsja, die opvang in de regio. U weet best dat daar al veruit de meeste vluchtelingen zitten: Turkije, Libanon ga maar door. De regio heeft ook grote economische problemen. De burgers daar willen vluchtelingen juist kwijt – vraag Erdogan maar.

Al die vluchtelingen, en echt niemand die hen wil.

