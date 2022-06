Staking op luchthaven Brussel, alle vertrekkende passagiersvluchten geannuleerd

Alle passagiersvluchten die maandag zouden vertrekken vanaf Brussel Airport zijn geannuleerd. Vanwege een staking heeft de luchthaven Zaventem niet genoeg beveiligingspersoneel „om de veiligheid te kunnen garanderen van alle passagiers en medewerkers”. Dat meldde de luchthaven zondagavond.

In totaal zijn 232 vertrekkende vluchten geschrapt, meldt de Belgische omroep VRT. De staking van maandag, op de nationale actiedag van de Belgische vakbonden, heeft een impact op ongeveer 30.000 passagiers. Een kwart van de aankomende passagiersvluchten kunnen wel landen en alle vrachtvluchten gaan gewoon door.

Brussel Airport roept passagiers op om niet naar de luchthaven te komen om daar hun vlucht om te boeken. Luchtvaartmaatschappijen zoals Brussel Airlines en TUI hebben de vluchten van maandag voor een groot deel omgeleid naar regionale vliegvelden of naar een andere dag. Omdat bepaalde vluchten van maandag verzet zijn naar dinsdag, wordt het vermoedelijk dinsdag een stuk drukker dan normaal en zullen de wachtrijen langer zijn.

Aangekondigde stakingen

Het cockpit- en cabinepersoneel van Brussel Airlines had al eerder een staking aangekondigd op aankomende donderdag, vrijdag en zaterdag. Het is nog niet bekend hoeveel van de 525 vluchten die de luchtvaartmaatschappij die dagen heeft staan geschrapt zullen worden. Ook bij Ryanair leggen piloten en cabinepersoneel aankomend weekend hun werk neer, op 24, 25 en 26 juni.

De luchthaven in Zaventem kampt deels met dezelfde problemen die Schiphol ook heeft. Een drastisch personeelstekort in combinatie met het toegenomen aantal passagiers na de coronamaatregelen, zorgden de afgelopen weken voor chaotische taferelen op Schiphol met lange wachtrijen en geannuleerde vluchten. Schiphol kondigde vorige week in een persconferentie aan om deze zomer per dag 13.500 minder reizigers te laten vertrekken vanaf de luchthaven. EasyJet heeft maandag aangekondigd extra zomervluchten vanaf Schiphol te zullen schrappen, al is nog niet bekend hoeveel.