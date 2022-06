Ik zit op een terras met het nieuwe skateboard voor mijn kleinzoon. „Zo meneer, straks op uw nieuwe skateboard naar huis?” vraagt de ober. Het vrolijke meisje dat mijn bestelling brengt: „Blij met uw nieuwe skateboard?” Later steek ik het plein over. Komt iemand naar me toe. „Mogen we een foto van u maken?” Wankelend op het skateboard sta ik even later op de foto.

Senioren op zoek naar aanspraak moeten een skateboard kopen.

