‘Iedereen hoort seksplezier te hebben; niet toevallig of soms, maar altijd.” Het citaat komt uit de Volkskrant van afgelopen zaterdag: een interview met de zussen Krista (33) en Marcelle (31) Arriëns, die zich Sekszusjes noemen en die via YouTube, tv en voorlichting op scholen „seks te lijf gaan op een nieuwe en kwetsbare manier”.

Dat kwetsbaar zal beslist, ‘kwetsbaar’ is het nieuwe ‘spannend’, alleen in Oekraïne schijnen ze niet dolenthousiast te zijn over het concept. Maar nieuw? Dat seks goed, lekker en gezond is? Vanaf mijn puberteit hoor ik deze dreun in mijn oor trompetteren. Gelukkig had ik relatief oude ouders, die tetterden niet mee, maar docenten, psychologen, altijd dezelfde riedel.

Dat soort uitspraken zijn te vergelijken met: ‘Iedereen hoort een tweede huis in Zuid-Frankrijk te hebben, niet toevallig of soms (vakantie), maar altijd.’ Nieuw is dat de zusjes, die in mijn zestigjarige ogen uiteraard jong zijn, stellen dat er zoiets bestaat als een ‘recht op goede seks’. Het hoort thuis in het basispakket van de mensenrechten. Voedsel, dak, seks. Goede seks.

Gek werd ik als vijftienjarige van die doordenderende indoctrinatie, en het is in de loop van mijn leven alleen maar erger geworden. Onhandigheid, schaamte, geilheid, overmoed: alles typeert die eerste seksuele ervaringen beter dan dit mierzoete gezemel.

We zijn terug in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Dat elke aanstaande moeder te horen krijgt dat de bevalling ‘een onvergetelijke ervaring’ is, daar zit nog enige dubbelzinnigheid in: het kan goed en ook onvergetelijk beroerd aflopen. Maar over seks blijft die opgewekte verpleegsterstoon verplicht. Het seksuele taboe werd een seksueel gebod.

Levert het alleen maar lol op? Ik herinner me een vrijage met een jongen op zijn slaapkamer, wij allebei vijftien, waarbij zijn moeder ons betrapte en mij resoluut van haar zoon trok.

Riep ze: Wat een smeerlapperij? Nee, ze stak een betoog af tegen haar zoon. Waarom die uitgerekend mij voor de seks had gekozen, weer net zo’n patriarchaal-dominant-agressief karakter als dat van haar ex-man, van wie ze net gescheiden was.

Je kunt die scène kwetsbaar noemen.

De laatste zeventig jaar vormen een unieke periode in de menselijke geschiedenis: we praten nog net iets meer over seks dan dat we het doen. Is de seks daar ‘beter’ van geworden? Rechten en plichten die gelden in de seksuele praktijk worden nu ‘duidelijk benoemd’, zo heet dat. Hopelijk helpt het tegen verkrachting. Maar wie zo lang hoort dat seks altijd plezier oplevert, komt al snel op het idee dat er nooit iets mis mee is.

Altijd plezier met seks? Altijd lachen met Lubach, zal je bedoelen.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.