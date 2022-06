Het gebruik van het woord ‘pussy’ als scheldwoord is terug. Ik denk dat ik het voor het laatst in de jaren negentig hoorde. Het zal wel op de Korenmarkt in Arnhem geweest zijn, echt een plek waar mensen elkaar toen hardop een pussy konden vinden. Maar het kan ook zijn dat het nooit is verdwenen en dat het ergens in een sinkhole in Oost-Noord-Brabant is blijven hangen en nu weer opborrelt.

Mark van den Oever, de voorman van Farmers Defence Force (FDF) gebruikte het een paar keer heel naturel in een interview met twee pussy-journalisten van de Volkskrant. Er waren nogal wat lezers boos dat in hun krant iemand die ze verafschuwen ruim baan kreeg, maar dat soort pussy’s weten helemaal niets van nieuws en clickbait. Want nieuwswaardig was het wel wat Van den Oever allemaal uitkraamde.

We moeten rekening houden met nog veel meer boerenacties zoals het platleggen van de voedselvoorziening, het blokkeren van snelwegen in Natura 2000-gebieden of richting Schiphol, en het is niet ondenkbaar dat „heel veel meer boeren” huizen van ministers gaan bezoeken.

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) zei vorige week toen haar huis was omsingeld door boze boeren dat haar kinderen trillend op de bank zaten. Op de vraag van de Volkskrant-pussy’s wat Mark van den Oever daarvan vond, antwoordde hij dat hij die kinderen pussy’s vindt. Even verderop vond hij dierenactivisten die uit angst voor boerenrepresailles niet met hun naam in het artikel genoemd wilden worden ook pussy’s.

Ik denk dat Mark van den Oever heel veel mensen pussy’s vindt. De voetballers van PSV, Joden die zich niet actief hebben verzet tegen de Holocaust, ambtenaren die boeren controleren op stikstofuitstoot… Zijn eigen kinderen zijn pussy’s. Als ze bang zijn voor iets waar hij zelf niet bang van is, een grote herdershond bijvoorbeeld. Of als ze iets vies vinden wat hij zelf niet vies vindt, een grote bak stront. Koeien die een dag geen melk geven vindt hij ook pussy’s.

Een paar dagen voordat hij de Volkskrant-pussy’s op zijn erf in Sint Hubert ontving, lag hij nog met een hersenvliesontsteking tussen allemaal andere pussy’s in het ziekenhuis. Hij kondigde aan dat het uur U is aangebroken. Zijn boeren zijn klaar met de stikstofmaatregelen. Zelf heeft hij omdat hij vooral in varkens, suikerbieten, peren en kerstbomen zit eigenlijk nauwelijks last, een echte pussy-boer dus.

