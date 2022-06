Prijswinnend profielwerkstuk: een computerbrein dat componisten herkent

Na de dood J.S. van Bach (1685-1750) verkocht diens weduwe Anna Magdalena een deel van de manuscripten als pakpapier aan de slager en de kaasboer. Papier was schaars, de weduwe in geldnood. Mogelijk circuleren er daardoor nog steeds onbekende werken van Bach. Het profielwerkstuk van de Amsterdamse scholier Sjoerd Versteegh kan dan helpen bij het identificeren van de stukken. Versteegh, net geslaagd aan het 4de gymnasium in Amsterdam, ontwierp een computerbrein dat stukken van componisten kan herkennen. Hij won er vorige week de KNAW Onderwijsprijs 2022 mee voor het profiel Natuur&Techniek.

Hoe kwam je op dit onderwerp?

„In mijn vrije tijd programmeerde ik al en daarnaast speel ik in drie jeugdorkesten altviool. Dit onderwerp is dus een snijvlak van mijn interesses. Daarnaast hield ik al een tijdje het type algoritme in de gaten dat bijvoorbeeld ook voor de opsporing van tumoren of gezichtsherkenning wordt gebruikt. Met mijn wiskunde D-docent Rebecca Sier brainstormde ik over de mogelijkheden en toen kwam ik uit op het herkennen van componisten door gebruik te maken van harmonische analyses.”

Wat zijn dat?

„Simpel gesteld: weergaven van de akkoorden waaruit een muziekstuk is opgebouwd. Wanneer een componist kenmerkende patronen gebruikt, kun je diens taal daaraan herkennen. Het algoritme dat ik gebruik om die patronen te vinden, is gebaseerd op de werking van de hersenen. Een computer heeft geen oren, vandaar dat ik een neuraal netwerk heb gebouwd dat die harmonische analyse kan verwerken. Het algoritme van het door mij ontworpen ‘brein’ herkent een onbekend muziekstuk van een componist dus door de stijl van de akkoordenreeks.”

Wat voegt jouw modelbrein toe aan eerder onderzoek?

„Eerder onderzoek gebruikt digitale bladmuziek of opnames van muziek om componisten te herkennen. Ik focus me op akkoordenreeksen. Ik heb gekeken naar stukken van Bach, Beethoven en Monteverdi die zich goed leenden voor mijn onderzoek, omdat hier al geschikte harmonische analyses van bestonden. Mijn verwachting was dat een akkoordenreeks voldoende informatie bevat om een componist te herkennen. En dat blijkt ook het geval te zijn. Ik heb 135 stukken door het algoritme gehaald en alle drie de componisten werden herkend. Dat overtreft voorgaand onderzoek. Je kan met vervolgonderzoek achterhalen hoe componisten zich van elkaar onderscheiden en wat een componist typeert.”

Hoe heb je het brein ontworpen?

„Ik heb een verzameling harmonische analyses opgesplitst in twee delen. De grote verzameling bestond uit tachtig procent, waarvan het modelbrein kon leren en herkennen. Twintig procent heb ik ‘geheim gehouden’ voor het brein. Als je het algoritme loslaat in de wijde wereld en het brein deze voor hem onbekende stukken tegenkomt, herkent hij alle stukken. Als resultaat komt er altijd een match uit met een componist met het hoogste percentage als eindresultaat.”

Het ‘Requiem’ van Mozart is later afgemaakt door een van zijn leerlingen, Süssmayer. Zelfde stijl, maar toch duidelijk niet door de meester afgerond. Zou jouw programma zoiets kunnen onderscheiden?

„Waarschijnlijk, je zou het model kunnen ombouwen waardoor het brein nog meer componisten herkent. Dat zou ik nog kunnen uitzoeken.”

Ambieer je dat ook echt?

„Na de zomer start ik met het conservatorium en later zou ik dit graag combineren met de studie wiskunde. Het lijkt me interessant hiermee verder te gaan, maar misschien sta ik daar over paar jaar heel anders in.”

Van welke componist zou je graag een onbekend werk ontdekken?

„Als er onbekend werk van Schubert te vinden is met mijn model, zou ik dat fantastisch vinden.”

Heb je een advies voor scholieren die komend jaar hun profielwerkstuk moeten schrijven?

„Je zegt ‘moeten’. Op de middelbare school moet je inderdaad veel, maar een profielwerkstuk biedt je de vrijheid iets te kiezen wat je na aan het hart ligt. Iedereen zou die kans moeten grijpen.”