In zijn artikel De schuldige Russische ziel (18/6) schreef Ian Buruma terecht dat je de oorlog in Oekraïne niet aan ‘de Russische ziel’ kunt wijten. Anders bevestig je slechts de Russische propaganda dat er een strijd tussen beschavingen gaande is. Maar de ‘culturele analyse’ van Russische politiek creëert nog een ander hardnekkig probleem, want waarom hebben we het zo veel over Poetin? Vaak gaan verhalen over ‘wat Poetin wil’ uit van een achterhaald, maar nog altijd breed gedragen idee dat de Russische politiek alleen om de leider draait en dat een koerswijziging een persoonlijke keuze van die leider is. Daardoor zien we over het hoofd dat Poetin niet eens het grootste probleem is.

Paul van Dijk is politiek historicus en doet aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de transformatie van tsaristisch Rusland eind negentiende eeuw.

Historisch onderzoek naar tsaristisch Rusland en de Sovjet-Unie ondersteunt de analyses van politicologen als Tatjana Stanovaja dat Poetin net als de tsaren of de communistische secretaris-generaal natuurlijk belangrijk is, maar net als die historische figuren geen totale controle over politiek, bestuur en samenleving heeft. Er zijn veel verschillende spelers die enerzijds hun belangen tegenover de president verdedigen en anderzijds de president kunnen opzoeken om anderen weg te concurreren. Vooral sinds 2014 zijn de siloviki (militairen en veiligheidsdiensten) erin geslaagd meer macht naar zich toe te trekken ten koste van de staatsoligarchen (mensen als Miller en Setsjin, de bestuurders van Gazprom en Rosneft).

Machtsverschuiving

Deze machtsverschuiving binnen de Russische politiek is enorm belangrijk. De staatsoligarchen wilden het land zoveel mogelijk openstellen om geld te ‘verdienen’ en zo de stabiliteit te waarborgen. Nu propageren verschillende siloviki bij Poetin dat stabiliteit juist wordt bereikt door strenge controle over economie en samenleving (vandaar ook de ongekend harde vervolging van oppositieleden als Navalny). Om die reden zijn de afgelopen jaren meerdere staatsoligarchen in het bestuur vervangen door ‘apolitieke’ technocraten en zijn sommigen zelfs vervolgd.

Lees ook dit interview: Russische historicus: ‘Het imperiale sentiment zal in Rusland blijven domineren’

Mensen die hun hoop vestigen op het ‘verdelen van de elites’ zullen waarschijnlijk bedrogen uitkomen. Omdat internationale sancties hun vermogens in het Westen hebben bevroren, zijn de staatsoligarchen nog meer dan voor de oorlog overgeleverd aan Poetin en de anderen die de invasie hebben gepland. De siloviki vinden in Poetin de steun voor hun defensieve visie op stabiliteit en een verzekering van hun bezittingen en voortbestaan. Zij zullen hem niet zo gauw afzetten. Zelfs als Poetin van het toneel zou verdwijnen zullen deze figuren heus niet opeens kiezen voor een liberale democratie. Ze zullen simpelweg iemand anders steunen die hun belangen behartigt.

Radicaal andere koers

Maar wat als de siloviki onder westerse druk dan toch eieren voor hun geld kiezen en akkoord gaan met een radicaal andere koers? Zelfs als een liberaal als Navalny president zou worden, loopt hij tegen economische en bestuurlijke problemen aan die ook de huidige regering boven de pet gaan. Net zoals Donald Trump met veel bombarie de kolenmijnen weer opende, heeft Poetin noodlijdende mega-ondernemingen gedwongen open te blijven om duizenden banen en de nutsvoorzieningen van hele steden te redden. Volgens historicus Stephen Crowley zit Poetin hiermee op een doodlopend spoor: eigenlijk zou hervormen van de regionale industrieën beter zijn, maar grootschalig banenverlies zou tot grote onrust leiden, terwijl het subsidiëren van de fabrieken niet genoeg groei oplevert om de levensstandaard van mensen op zijn minst gelijk te houden. Dat leidt nu al tot onrust.

In zijn strijd tegen de Russische liberalen probeert Poetin zich van de politieke steun van de arbeiders te verzekeren, maar zit dus vast. Daardoor zitten veel Russische burgers ook vast. Arbeiders, boeren, docenten en ambtenaren worden voor hun bestaanszekerheid steeds afhankelijker van een staat die ze weinig kan bieden. Binnenkort zal een enorme herindeling van de gemeentebesturen (lees: bezuinigingen) de positie van deze burgers verslechteren. Honderdduizenden mensen in de provincies kunnen dadelijk niet meer hun lokale vertegenwoordiging kiezen, aangezien dat bestuur naar grotere steden verder weg wordt verplaatst. De kloof tussen de overheid en deze burgers zal alleen maar groeien als ze door budgetten te delen nóg minder geld ontvangen voor sociale diensten en onderhoud van infrastructuur.

Teleurstelling

Iemand als Navalny wil zonder afhankelijk te zijn van olie- en-gaselites de sociaal-economische ongelijkheid aanpakken met behulp van het staatsapparaat, maar doordat diezelfde staat zich in dit opzicht al jaren terugtrekt ligt de teleurstelling nu al op de loer. Een liberale president kan bovendien verzet tegen pijnlijke maatregelen niet zomaar de kop indrukken. De kans is dus groot dat zelfs een liberale president met nieuwe demagogen te maken krijgt.

Het klinkt daarom raar, maar Poetin is niet Ruslands grootste probleem. Door machtige elites is een koerswijziging na Poetin niet vanzelfsprekend en een opvolger kan niet op korte termijn ‘de puinhopen van Poetin’ wegruimen. Het cliché dat de Russische politiek alleen om de leider draait moet daarom echt bij het oud vuil. Anders zijn nieuwe teleurstellingen, onbegrip en confrontaties onvermijdelijk.