Personeel vertrekt in hoog tempo bij huizensite Funda

Een slepend conflict met makelaarsvereniging NVM en het recente vertrek van topman Quintin Schevernels hebben geleid tot een uittocht van personeel bij huizensite Funda. Dat blijkt uit gesprekken van NRC met zes werknemers die Funda onlangs hebben verlaten.

De laatste zes maanden zijn 28 werknemers vertrokken bij Funda, ruim 20 procent van het personeelsbestand. Dat is zeker het dubbele van de reguliere uitstroom. Werknemers zeggen Funda, sinds begin dit jaar geleid door interim-topman Joost Dop, te verlaten bij gebrek aan toekomstperspectief en vanwege het feit dat ze elders meer kunnen verdienen.

Ook zeggen de vertrekkers zich te storen aan het thuiswerkbeleid, waarbij Funda-werknemers worden verplicht minimaal één dag per week op kantoor te zijn. Expats buiten de Europese Unie mogen tot hun frustratie niet tijdelijk vanuit hun thuisland werken.

Volgens een ex-werknemer, die anoniem wil blijven, is er „niet op te werven” tegen de hoeveelheid mensen die op dit moment bij Funda vertrekken. „Zeker in deze krappe arbeidsmarkt, waar je als bedrijf uitmuntende voorwaarden moet bieden.”

Sterk merk

Funda (127 werknemers) werd ruim twintig jaar geleden opgericht door een groep makelaars en is een van de sterkste internetmerken van Nederland. Het Amsterdamse bedrijf is een onbedreigde marktleider in de woningmarkt en uitermate winstgevend: Funda maakte in 2020 (de meest recente jaarcijfers) op een omzet van 36 miljoen euro maar liefst 16 miljoen euro winst. Makelaars betalen om huizen via Funda aan te kunnen bieden. Het bedrijf is volgens schattingen zo’n 400 miljoen euro waard.

Funda wordt al jaren verscheurd door een intern conflict tussen makelaarsvereniging NVM en FundaBelang, een groep aandeelhouders van het eerste uur. FundaBelang wil dat de huizensite wordt verkocht, naar de beurs gaat of nieuwe investeringen aantrekt. De NVM, dat 90 procent van de stemgerechtigde aandelen van de website bezit, houdt dat tegen.

Volgens FundaBelang blokkeert de overmacht van de NVM, zelf de grootste klant van Funda, innovatie bij het huizenplatform. Zo biedt Funda geen hypotheken of verzekeringen aan, omdat de NVM-makelaars die liever zelf verkopen.

Lees meer over het conflict bij Funda: ‘Het geruzie bij Funda is nog niet voorbij’

Het conflict escaleerde eind vorig jaar, toen beide partijen tegenover elkaar stonden in de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. De rechter besloot dat er een onafhankelijk onderzoek moest komen naar hoe Funda het best kan worden geleid. Dat onderzoek is nog gaande, betrokken partijen willen niet zeggen wanneer het is afgerond.

Intimiderend

Ook op de werkvloer bij Funda leidt de machtspositie van de NVM tot frustratie. Topman Schevernels stelde bij zijn vertrek, eind vorig jaar, dat „de langlopende discussies op aandeelhoudersniveau” hem remden om zijn plannen uit te voeren „op de manier waar ik in geloof”. Later, tijdens de zitting van de Ondernemingskamer, omschreef Schevernels de bemoeienis van de NVM zelfs als „intimiderend”. „Makelaars vertellen softwareontwikkelaars: dat mag je niet doen. Er ontstaat ontzettend veel weerstand en dreiging.” Volgens de NVM is de samenwerking tussen Funda en de makelaarsvereniging juist de kracht van Funda, omdat makelaars precies weten wat er onder woningzoekers speelt.

Vlak na Schevernels verliet ook hoofd commerciële operaties Marc Roos het bedrijf, vanwege „alle ontwikkelingen rond Funda van het afgelopen half jaar”, schreef Roos op LinkedIn. „Het ontbreekt mij aan perspectief om mijn functie uit te voeren zoals ik die ambieer en voor ogen heb.” Na het vertrek van Schevernels en Roos is het bedrijf volgens ex-werknemers in een vacuüm beland, waarbij onduidelijk is hoe de toekomst van Funda eruit komt te zien. Werknemers gaan om die reden sneller op zoek naar een nieuwe baan.

Interim-topman Joost Dop laat in een reactie weten dat de vertrekkers weggaan „vanwege een mix van afwegingen die voor ons goed verklaarbaar zijn. Er wordt in de markt hard aan ze getrokken, zeker de medewerkers tussen de 30 en 35 jaar.” Dop laat weten dat er om het personeelsbestand op peil te houden dit jaar 24 nieuwe medewerkers zijn aangenomen en er extra freelance krachten worden ingehuurd. „We prijzen ons gelukkig dat veel mensen voor Funda willen werken.”