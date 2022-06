Oscarwinnende regisseur Haggis aangehouden om misbruik jonge vrouw

De Canadese regisseur Paul Haggis is in de Italiaanse stad Ostuni gearresteerd en wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Dat meldde het Italiaanse persbureau ANSA zondagavond op basis van het lokale OM. Haggis zou een jonge vrouw twee dagen lang hebben gedwongen tot seks, en haar vervolgens vroeg in de ochtend hebben achtergelaten op het vliegveld van Brindisi.

Vliegveldpersoneel zou het slachtoffer eerste hulp hebben gegeven, waarna ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Haggis ontkent, zegt zijn advocaat volgens ANSA. Tegen The Hollywood Reporter zegt zij: „[Haggis] wil volledig meewerken aan het onderzoek zodat de waarheid snel boven tafel komt.”

Haggis, onder andere bekend van de films Crash en Million Dollar Baby, was in het zuiden van Italië om een masterclass te geven op het film- en muziekfestival Allora Fest. Het festival heeft hem uitgesloten van deelname, schrijven Italiaanse media, en spreekt „volledige solidariteit” uit met het slachtoffer.

Eerdere beschuldigingen

In 2017 werd Haggis ook in New York aangeklaagd vanwege seksueel geweld. Na een première in 2013 zou hij een vrouw hebben meegenomen naar zijn appartement en verkracht. Drie andere vrouwen meldden zich bij de rechtbank, die vanwege de coronacrisis nog geen uitspraak heeft gedaan.

Het slachtoffer, Haleigh Breest, spande de zaak aan kort na het begin van de #MeToo-beweging omdat ze „geschokt en verontwaardigd was” dat Haggis het seksueel misbruik door Harvey Weinstein veroordeelde, terwijl hij zichzelf ook aan seksueel misbruik schuldig zou hebben gemaakt. „Hypocriet”, zegt de advocaat van Breest in de aanklacht tegen Haggis.