Opkomst islam vooraf gegaan door extreme droogte

Aan het ontstaan van de islam ging een periode van grote droogte vooraf. Tussen 500 en 530 viel in het zuiden van het Arabisch schiereiland uitzonderlijk weinig regen: het was de droogste periode van de afgelopen tienduizend jaar. Deze extreme weersomstandigheden hebben bijgedragen aan het verdwijnen van het koninkrijk Himyar, dat dit gebied lange tijd controleerde. In de hierna ontstane instabiele situatie kwam vanaf het begin van de zevende eeuw de islam op. Wetenschappers uit Zwitserland en de Verenigde Staten publiceerden donderdag een studie naar deze bijzondere klimatologische situatie in Science.

Ze onderzochten hiervoor hydrologische, historische en archeologische gegevens en combineerden dat met een analyse van de samenstelling van 2600 jaar oude stalagmiet in een grot in het noorden van Oman. De bijzonder geringe groei van deze door druppels gevoede calcieten staander, laat zien dat aan het begin van de zesde eeuw in deze streek zeer droog was.

Uitgekiende irrigatiewerken

Himyar was tussen de derde en begin zesde eeuw de belangrijkste macht op het zuidelijke Arabische schiereiland. Met behulp van uitgekiende irrigatiewerken deden de inwoners van het koninkrijk aan landbouw. Vanaf het jaar 500 raakte Himyar in verval en in 525 werd het land geannexeerd door het christelijke koninkrijk Aksum, dat lag aan de andere kant van de Rode Zee, in Ethiopië. De irrigratielandbouw, die een sterke staat nodig had om de infrastructuur te onderhouden, stortte in.

Uit historische en archeologische bronnen was al duidelijk dat Himyar begin zesde eeuw te maken had met ernstige interne onrust. De extreme droogte zou het koninkrijk dermate verzwakt kunnen hebben dat het een prooi voor Aksum werd, schrijven de auteurs. Ze haastten zich daarbij om te stellen dat correlatie (dingen gebeuren gelijktijdig) niet hetzelfde is als causatie (het een komt door het ander).

Nadat Himyar verdwenen was, brak in het gebied een periode van grote politieke en religieuze veranderingen aan, waaronder de opkomst van de islam, die begon met de prediking van Mohammed vanaf 610. Het ontbreken van een sterke centrale macht veranderde de dynamiek op het Arabisch schiereiland en schiep ruimte voor de opkomst van een aantal monotheïstische religies. Ook het Jodendom en Christendom breidden zich uit. „We suggereren niet dat de extreme droogte (...) de directe aanleiding was voor deze fundamentele veranderingen”, zeggen de auteurs, opnieuw voorzichtig. Maar hun onderzoek belicht wel een „belangrijke en tot toe nu grotendeels genegeerde factor die eraan heeft bijgedragen dat het Himyar-koninkrijk minder bestand was tegen zowel langdurige als meer acute interne en externe druk”.

Interessant bouwsteentje

Petra Sijpesteijn, hoogleraar Arabisch aan de Universiteit Leiden en kenner van de onstaansgeschiedenis van de islam, is onder de indruk van de technische kant van het onderzoek naar de geringe regenval in Himyar, maar is tegelijkertijd nog voorzichtiger dan de auteurs van het artikel als het gaat om het toekennen van groot belang aan de aanhoudende droogte in het begin van de zesde eeuw. „Kort en goed: er is een interessant bouwsteentje gevonden, maar we kunnen nu niet zeggen: de islam kwam op door klimaatverandering. Het is lang niet zeker dat zonder de val van Himyar de islam niet succesvol was geworden. De belangrijkste verklaring daarvoor was toch de persoon van de profeet Mohammed en de aard van zijn boodschap.”

Mohammed begon met prediken tachtig jaar na de val van Himyar, zegt Sijpesteijn. „En in de tussentijd gebeurde er van alles in Arabië. Zo vond er bijvoorbeeld in het noorden een strijd plaats tussen het Perzische Rijk van de Sassaniden en het Byzantijnse rijk. Dat zorgde voor onrust onder de Arabische stammen. Aan die onrust kan de droogte en de daaruit voortkomende ineenstorting van de landbouw en handel hebben bijgedragen.”

In Mohammeds boodschap was er een belangrijke plaats ingeruimd voor een naderend einde der tijden, zegt Sijpesteijn. „Dat maakte zijn prediking zo urgent. Het kan zijn dat de klimatologische omstandigheden aan dat onheilsgevoel hebben bijgedragen. Daarom is het mooi dat dit soort natuurwetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan ons begrip van de vroege geschiedenis van de islam. Er zijn bijvoorbeeld ook wetenschappers die denken dat de Arabische veroveringstochten rond 630 begonnen omdat krijgers door droogte van het schiereiland werden verdreven. Meer onderzoek naar de klimatologische geschiedenis van dit gebied is dus zeer welkom.”