Onderzoek Rinnooy Kan: Koninklijk Huis heeft Poch-onderzoek niet beïnvloed

Uit niets blijkt dat „uit de directe omgeving van het Koninklijk Huis” geprobeerd is in 2007 invloed uit te oefenen op het strafrechtelijk onderzoek naar piloot Julio Poch.

Die conclusie trekt Alexander Rinnooy Kan in het onderzoeksrapport ‘Commissie rol Koninklijk Huis in de zaak J.A. Poch’.

Op aandringen van de Tweede Kamer werd de hoogleraar economie en voormalig senator voor D66 in november 2021 door toenmalig minister van Justitie Ferd Grapperhaus gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen naar vermeende beïnvloeding van (kringen rond) het Koninklijk Huis in de strafzaak tegen voormalig piloot Julio Poch.

Rinnooy Kan oordeelt dat „alles erop wijst dat de koning, de koningin en prinses Beatrix alsmede de kringen rond het Koninklijk Huis” pas op de hoogte raakten van het onderzoek naar de vermeende betrokkenheid van Poch bij dodenvluchten – die de Argentijnse militaire junta tussen 1976 en 1982 liet uitvoeren in Zuid-Amerika – toen de Argentijns/Nederlandse piloot op 22 september 2009 werd gearresteerd in Spanje. Ze kunnen het onderzoek dus „onmogelijk hebben beïnvloed”, aldus het rapport.

‘Raadselachtig telefoongesprek’

Aanleiding voor het onderzoek van Rinnooy Kan naar, zoals hij schrijft, „het raadselachtige telefoongesprek” waren de bevindingen van de zogeheten commissie Machielse die het dossier in de zaak Poch eerder onderzocht. In 2021 schreef Machielse van Roelof Jan Manschot, de toenmalige vice-president van de Europese aanklagersclub Eurojust, te hebben vernomen dat een vrouw die beweerde te werken voor het kabinet van de koningin in 2007 telefonisch via hem zou hebben geprobeerd in het onderzoek naar Poch te interveniëren. De strafzaak zou volgens de vrouwelijke beller te ‘pijnlijk’ kunnen worden voor toen nog prinses Máxima. Haar vader maakte tijden de ‘Vuile Oorlog’ deel uit van de regering-Videla. Poch, voormalig militaire vlieger van de Argentijnse marine, werkte sinds 1988 voor Transavia.

Machielse kon niets wijzer worden over die mogelijke interventie. De Kamerleden Van Nispen (SP), Sjoerdsma (D66) en Kuiken (PvdA) drongen daarop aan tot een nader onderzoek. Manschot wist niet meer wie hem had gebeld.

Rinnooy Kan zegt in een toelichtend gesprek het „erg jammer te vinden” niet te hebben kunnen achterhalen wie met Manschot heeft gebeld. Hij schrijft dat er „geen enkele reden is om te betwijfelen” dat een dergelijk gesprek in 2007 heeft plaatsgevonden.

Cabinet of your majesty

Manschot verklaarde eerder tegenover Machielse dat hij eind voorjaar/begin zomer 2007 werd benaderd over de zaak Poch. „Mijn vaste secretaresse had vrij en ik kreeg achter mijn bureau een telefoontje doorverbonden van het ‘cabinet of your majesty’. (…) Ik kreeg een Nederlandse mevrouw aan de lijn die mij overviel met de vraag in de trant van: ‘Die zaak tegen die Argentijnse piloot, is dat nou nodig?’. Toen zei ik: ‘Ja, waarom vraagt u mij dat?’. Toen zei ze (en die zinsnede herinner ik me wel): ‘Ja, het is zo pijnlijk voor Maxima’. Dat schoot mij in het verkeerde keelgat moet ik eerlijk zeggen en toen zei ik: ‘Nou ik denk dat zo’n zaak veel pijnlijker is voor de slachtoffers die uit het vliegtuig gegooid zijn en de nabestaanden”. Manschot had destijds de naam van zijn gesprekspartner niet genoteerd en kan zich de naam niet herinneren.

Voor het onderzoek heeft Rinnooy Kan met zo’n tachtig mensen gesproken: leden van het Koninklijk Huis, hofdames en al het andere vrouwelijke personeel van het kabinet van de koning, ambtenaren, journalisten, leden van het OM, advocaten en rechercheurs. De pogingen van de commissie om technische en administratieve informatie over het telefoongesprek te achterhalen, waren vergeefs. „Noch Eurojust, noch zijn telecomprovider KPN beschikt nog over administratieve bewijzen of enige andere informatie rond telefoongesprekken die vijftien jaar geleden zijn gevoerd.”

Enige tientallen op de hoogte

De Tweede Kamer wilde weten hoe het kon dat buiten het OM en de Nationale Recherche in 2007 anderen al wisten dat er onderzoek liep naar Poch. Rinnooy Kan schrijft dat „enige tientallen personen” binnen het OM en de Nationale Recherche in 2007 van deze zaak wisten. „Deze informatie is bovendien al in een vroeg stadium gedeeld met personen buiten deze kring, zowel binnen intergouvernementele organisaties (zoals Eurojust en Europol) als daarbuiten (vertrouwenspersonen). Gegeven de totale omvang van deze groep valt het uitlekken van deze informatie dan ook zeker niet uit te sluiten. Van een mogelijke lijn vanuit deze groep naar het Koninklijk Huis of zijn directe omgeving is de commissie echter niets gebleken”.

De koning en koningin hebben Rinnooy Kan laten weten dat ze pas in 2009 van de zaak-Poch vernamen toen de man werd aangehouden. Dat Vrij Nederland al in oktober 2007 schreef over een strafrechtelijk onderzoek naar een in Nederland wonende „Argentijnse oorlogsmisdadiger”, was hun ontgaan. Het artikel was destijds door de RVD ook niet opgenomen in de speciale knipselkrant voor het Koninklijk Huis, aldus Rinnooy Kan. In het stuk werd overigens ook geschreven over de vader van Máxima. Rinnooy Kan schrijft zich „te kunnen voorstellen dat het artikel destijds aan de aandacht van de leden van het Koninklijk Huis is ontsnapt: het is toen niet overgenomen door andere media en trok nauwelijks publicitaire aandacht”.

Poch werd in 2017 door een rechtbank in Buenos Aires unaniem vrijgesproken van betrokkenheid bij dodenvluchten. Minister van justitie Grapperhaus heeft hem een niet nader bekend gemaakt bedrag aan schadevergoeding uitgekeerd.