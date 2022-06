Oleksey vecht niet in Oekraïne – en hij schaamde zich er een beetje voor

Toen Olga (32) begin maart met haar man Oleksey (36) op de Zeeuwse camping aankwam, voelde ze de blikken van de andere Oekraïense vrouwen op zich gericht. „Ze kijken raar naar ons, zie je het niet?”, zei ze tegen haar man. Als ze andere vrouwen tegenkwam, in de campingkantine of bij de pop-up-supermarkt, kreeg Olga de ene na de andere vraag. Want: hoe kon het dat haar man mee was? Hoe was het hem gelukt om de grens over te steken? Waarom is hij niet gebleven om te vechten?

Aan Oleksey zelf vroegen ze niets.

Op camping Zon & Zee in het Zeeuwse Yerseke verblijven zo’n zeventig Oekraïense vluchtelingen (eerder waren het er ongeveer 80), onder wie aan het begin van de oorlog slechts een handjevol volwassen mannen. Voor mannen tussen de 18 en 60 jaar is het verboden Oekraïne te ontvluchten, ze moeten paraat staan om hun land te verdedigen. Daarom wordt iedereen die het land wil verlaten, gecontroleerd.

Spanningen

De aanwezigheid van mannen op de camping zorgde aanvankelijk dan ook voor spanningen tussen de vluchtelingen, vertelt coördinator van de vrijwilligers Maria Cromwijk. Een aantal vrouwen was ronduit boos. Het zou voor hen moeilijk zijn te zien dat andere vrouwen hun man wel bij zich hadden. Een vrouw zou zelfs zijn vertrokken, omdat ze de aanwezigheid van mannen niet kon uitstaan, zo gaat het gerucht.

Op camping Zon & Zee in het Zeeuwse Yerseke verblijven zo’n zeventig Oekraïense vluchtelingen (eerder waren het er ongeveer 80), onder wie aan het begin van de oorlog slechts een handjevol volwassen mannen. Foto Wouter Van Vooren

Oleksey uit Odessa had zelf ook niet verwacht dat hij de Oekraïense grens met Moldavië zou kunnen oversteken. Aanvankelijk dacht hij slechts zijn vrouw en kinderen af te zetten. „Mijn vrouw huilde toen we bij de grens aankwamen”, vertelt hij. „Probeer het gewoon, zei ze. Alsjeblieft.”

Waarom vecht hij niet tegen de Russen? Oleksey heeft de vraag op de camping keer op keer netjes beantwoord. Ik mág niet vechten, zegt hij. Op 9-jarige leeftijd had hij een ongeluk met zijn oog terwijl hij met vriendjes aan het spelen was. Hij moest geopereerd worden en heeft sindsdien een glazen oog. Toen hij zijn medische dossier liet zien, mocht hij de grens over.

Niet geschikt om te vechten

Dat hij weg is, zullen ze in Oekraïne niet merken, denkt Oleksey. „Er zijn te veel mensen voor de hoeveelheid wapens. Mannen die willen vechten, worden regelmatig naar huis gestuurd.” ‘We bellen je als we mensen nodig hebben’, krijgen ze volgens hem te horen.

Dat gebeurde ook met de 26-jarige Sasha uit Odessa, die eind maart samen met zijn vriendin en hun kind naar de camping in Yerseke kwam. Bij een meldpunt voor militaire hulp kreeg hij te horen dat hij beter naar huis kon gaan. Hij was niet geschikt om te vechten.

In 2013 kreeg Sasha een scooterongeluk, waarna zijn botten met titaniumplaten weer aan elkaar gezet moesten worden. Hij kan niet langer dan twee of drie uur op zijn benen staan. „Een militaire uitrusting weegt al 25 tot 30 kilo. Dat kan ik niet tillen. Aan een versleten plaat heb je niet veel”, vertelt hij lachend in zijn caravan. Ook Sasha en zijn vriendin kregen op de camping verontwaardigde blikken. De eerste vraag was telkens: waarom vecht je niet?

Als hij heel eerlijk is, wil Sasha ook niet vechten. Hij ziet deze oorlog als een „broederlijke oorlog”: eentje tussen twee volken die vroeger dezelfde vlag hadden. „Niet lang geleden waren we nog één land.” Daarnaast wil hij graag voor zijn gezin zorgen, zegt hij.

Sasha met vriendin en zoon. Foto Wouter Van Vooren

Er waren destijds nog wat meer mannen op de camping, zoals mannen met een niet-Oekraïens paspoort, mannen met een groot gezin of alleenstaande vaders. Maar vooral mannen als Sasha en Oleksey – die er jong en fit uitzien, een Oekraïens paspoort, een relatief klein gezin – zorgden voor fronsende wenkbrauwen.

Verdrietig

Aanvankelijk maakte het Oleksey ook verdrietig, dat hij als een van de weinige mannen met zijn gezin mee kon vluchten. Hij schaamde zich een beetje. „Bij de grens zag ik andere mannen afscheid nemen van hun gezin. Het was hartverscheurend. Ik ben een man, net als zij. En nu ben ik hier.” Ergens voelt dat niet eerlijk.

Oleksey wilde zich bij aankomst op de camping meteen bewijzen. Hij was niet naar Nederland gekomen om „uit te rusten”, zoals vrijwilligers hem hadden aangeraden. Hij wilde zo snel mogelijk aan het werk om zelf voor zijn gezin te kunnen zorgen. Dat hoeft de camping of de Nederlandse overheid niet te doen. Vrouwen die hier zonder hun man zijn, hebben die hulp misschien wel nodig, zegt hij.

„Ik ben niet zoals de mannen in Oekraïne, die het land verdedigen. Maar ik wil laten zien dat ik mijn rol als man ook hier kan vervullen.”

Inmiddels werkt Oleksey in Yerseke bij een visfabriek, net als toen hij in Odessa aan de Zwarte Zee woonde. Bij andere Oekraïense vrouwen op de camping heeft zijn plekje verdiend. „In het begin was het ongemakkelijk, maar nu heeft iedereen door dat ik nuttig ben”, lacht hij. Als een van de weinige Oekraïners op de camping spreekt hij Engels. Wanneer hij niet in de visfabriek is, helpt hij andere vluchtelingen met vrijwilligers te communiceren.

Negen mannen erbij

De aanwezigheid van mannen op de camping is inmiddels – bijna drie maanden later – heel gewoon. De laatste weken zijn er zo’n negen mannen bij gekomen. Dat zij niet allemaal een medische beperking hebben zoals Sasha en Oleksey, is duidelijk.

Maar over hoe zij Oekraïne hebben kunnen verlaten, wordt amper meer gesproken.

„Veel mannen zijn er helemaal niet klaar voor om te vechten”, zegt Anna (44), van wie de man en oudste zoon nog in Oekraïne zijn. „Als iemand erin slaagt om weg te komen, is dat alleen maar goed.” Volgens haar zorgen de mannen op de camping goed voor de vrouwen die hier zonder hun echtgenoot komen.