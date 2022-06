Na de invasie van Oekraïne besloot zijn krant Novaja Gazeta te stoppen met schrijven over de oorlog, vanwege een nieuwe wet die onafhankelijke verslaggeving onmogelijk maakte. Zelf werd Moeratov het slachtoffer van een aanval in een Russische trein. Hij werd met verf besmeurd door een onbekend persoon toen hij in zijn coupé zat.

Moeratov, de hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta, zei voorafgaand aan de veiling volgens persbureau AP dat hij jonge vluchtelingen „een kans op een toekomst” wilde geven. Moeratov had de prijs zelf gewonnen voor zijn onafhankelijke verslaggeving in Rusland, waar persvrijheid steeds meer aan banden wordt gelegd.

Charles Michel: ken Oekraïne en Moldavië kandidaat-lidmaatschap toe

De voorzitter van de Europese Raad Charles Michel heeft zich in een videoboodschap op Twitter uitgesproken voor een kandidaat-lidmaatschap voor de EU voor Oekraïne en Moldavië. „Ik denk dat het tijd is om het Europese perspectief van Oekraïne, Moldavië en Georgië te erkennen”, zei Michel. „De toekomst van deze landen en hun bevolking ligt binnen de EU. Meer specifiek is het mijn bedoeling dat we besluiten Oekraïne en Moldavië de status van kandidaat-lidstaat te verlenen.”

De leiders van de EU-lidstaten komen volgende week bijeen om te beslissen of Oekraïne, Moldavië en Georgië kandidaat-lidstaat kunnen worden. Naar verwachting krijgen in ieder geval Moldavië en Oekraïne die status toegekend. Het zal vervolgens waarschijnlijk nog jaren duren voordat de landen daadwerkelijk EU-lidstaat zijn.

Voor Georgië lijkt het kandidaat-lidmaatschap nog ver weg. Michel weigerde zich in zijn videoboodschap uit te spreken over de mogelijke status van het land. Eerder zei Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen dat het land nog verschillende hervormingen moet doorvoeren om aanspraak te maken op het kandidaat-lidmaatschap.

In reactie op die afwijzing gingen maandag tienduizenden mensen de straat op in de Georgische hoofdstad Tbilisi in een ‘Mars voor Europa’. Met de betoging wilden de Georgiërs laten zien dat zij ook bij de Europese Unie willen. Ook uitten zij hun ongenoegen over de regering, die volgens de betogers onvoldoende heeft gedaan om het land klaar te stomen voor het kandidaat-lidmaatschap.