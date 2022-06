Oekraïens parlement stemt voor wetten die deel moderne Russische boeken en muziek verbieden

Het Oekraïense parlement heeft zondag met brede steun gestemd voor twee wetten die strenge beperkingen opleggen aan moderne Russische boeken en muziek. Zo worden boeken van Russische auteurs verboden, tenzij de auteur het Russische paspoort inruilt en het Oekraïense staatsburgerschap aanneemt. De wet verbiedt ook de commerciële invoer van boeken die zijn gedrukt in Rusland, Wit-Rusland of bezet Oekraïens grondgebied.

De tweede wet verbiedt het afspelen van muziek van Russische makers in het openbaar vervoer en in de media. Het verbod is van toepassing op makers die na de val van de Sovjet-Unie in 1991 een Russisch paspoort hadden en gaat dus niet over de grote Russische schrijvers zoals Tolstoj en Dostojevski. De wetten moeten nog door president Volodymyr Zelensky worden ondertekend.