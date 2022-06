Nog geen overeenstemming veiligheidsregio’s en kabinet over asielopvang

De veiligheidsregio’s en het kabinet hebben maandagavond geen akkoord bereikt over een oplossing die de doorstroom van asielzoekers in Nederland soepeler moet laten verlopen. Later deze week komen ze opnieuw samen om de problematiek te bespreken. Dat zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD). Vorige week zegde hij op een persconferentie nog toe dat er deze maandag een plan zou liggen voor de komende drie maanden en de lange termijn.

Aanleiding voor het overleg tussen de burgemeester van het Veiligheidsberaad en een delegatie van het kabinet is onder meer de situatie in het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel de afgelopen weken. Asielzoekers sliepen nachtenlang in tenten van het Rode Kruis en op stoelen, en een deel van hen had een avond en ochtend geen eten en drinken gehad.

De drukte in Ter Apel heeft meerdere oorzaken. Eigenlijk horen asielzoekers binnen een paar dagen vanuit het aanmeldcentrum door te stromen naar reguliere asielzoekerscentra, maar daar is vaak geen plek. Ook is er sprake van een personeelstekort en zijn er te weinig woningen beschikbaar, waardoor statushouders opvangplekken bezet houden.

Problemen als in Ter Apel moeten met een akkoord in de toekomst worden voorkomen. Maar om overeenstemming te bereiken, moeten er eerst afspraken worden gemaakt over personeelskrapte in de asielzoekerscentra en het volle takenpakket van gemeenten. Noch Van der Burg noch het Veiligheidsberaad wilde toezeggen dat er later deze week wel een akkoord ligt.

Vluchtelingenwerk Nederland zegt tegen ANP „diep teleurgesteld” te zijn dat er nog geen knopen zijn doorgehakt over het creëren van meer opvangplekken voor asielzoekers. „De nood is ontzettend hoog. Als er niet snel goede afspraken komen over meer opvangplekken voor asielzoekers, is het een kwestie van dagen voordat we de vreselijke situatie in Ter Apel van afgelopen weken en dagen weer terugzien.”

