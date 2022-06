Media lieten zich als megafoon gebruiken door het team dat de verrader van Anne Frank ‘ontmaskerde’

In Mediastorm, het nieuwste programma van Human over de media, werd zaterdagavond alvast aandacht gevraagd voor de grote broer van de Human-familie, Argos Medialogica. De uitzending van zondagavond beloofde stormachtig te worden, want het ging over het verraad van Anne Frank. Begin 2022 was het wereldnieuws toen een coldcaseteam de conclusie van jarenlang onderzoek presenteerde in een boek: de verrader die het onderduikadres van de familie Frank aan de nazi’s doorspeelde, was een Joodse notaris, naam en toenaam bij iedereen inmiddels wel bekend. Verweren kon hij zich niet, want hij is al zeventig jaar dood.

Vanaf de start was het coldcaseonderzoek mediagedreven. Het onderzoek onder leiding van een FBI-agent en mét de nieuwste forensische opsporingsmethoden werd in 2017 aangekondigd bij De wereld draait door. Er was een mediacampagne bedacht om het onderzoeksresultaat bekend te maken – met de primeur voor een Amerikaanse televisiezender en voor alle andere kranten en tv-zenders een embargo. „De combinatie Anne Frank, FBI en artificial intelligence vond iedereen blijkbaar sexy”, zegt de Nederlandse journalist en coldcaseonderzoeker Pieter van Twisk, alsof hem dat hogelijk heeft verbaasd. Daarna volgden zeker twee maanden media-aandacht voor hoe het onderzoek rammelde, en hoe discutabel de bewijsvoering was en daarmee de conclusie. Zes maanden nadat het verraderlijke vuur ontvlamde, trapt Medialogica het nog een keer grondig uit.

De Nederlandse media lieten zich als megafoon gebruiken door het coldcaseteam, zegt hoogleraar Joodse geschiedenis Bart Wallet. De Volkskrant, NRC en de NOS (Het Parool wordt niet genoemd) hadden nooit akkoord moeten gaan met de eisen van de Amerikaanse en Nederlandse uitgevers om voor publicatie geen experts te mogen raadplegen. Klopt helemaal, zeggen de hoofdredacteuren van dienst. Het doet aan alsof Medialogica-maker Erwin Otten hen tot zelfverwijt dwong, maar de zelfreflectie was al te lezen bij de eigen ombudsman (Volkskrant), in de eigen nieuwskolommen (NRC) en de NOS nuanceerde de berichtgeving gedurende de dag van het Grote Nieuws.

Rookmachines

Medialogica haalt een sleepnet door de feiten die in de maanden ná de boekpublicatie werden verzameld en opgeschreven. Dagblad Trouw onthulde dat het coldcaseteam een ton subsidie kreeg van de gemeente Amsterdam, door te claimen dat Anne Frank-kenners en historici van naam betrokken waren bij hun onderzoek. Zes historici publiceerden een rapport waarin ze het belangrijkste bewijsmiddel van het coldcaseteam kraken. De kleindochter van de notaris bevestigde in interviews dat zij indertijd benaderd werd door het coldcaseteam, maar onder het mom van een onderzoek naar onderduikers in Laren. In de periode dat de notaris de familie Frank zou hebben verraden, zat hij daar zelf ondergedoken. Ze vertelde ook dat ze op enig moment in een studio werd uitgenodigd – het coldcaseteam werkte ook aan een Netflix-achtige serie over hun onderzoek. Met draaiende camera’s en rookmachines werd haar toen onthuld dat haar grootvader was aangemerkt als hoofdverdachte.

Interessant zijn de vragen die Medialogica daarover stelt aan coldcaseonderzoeker Pieter van Twisk – die nog vierkant achter de verraadtheorie staat, maar die blijkbaar in zijn eentje moet verdedigen. Was het integer om de kleindochter zo te overvallen? Van Twisk vindt van wel. Had ze niet vooraf ingelicht moeten worden? Nee, redeneert Van Twisk als doorgewinterde FBI’er: „Informatie mag alleen naar binnen, niet naar buiten.” Lekt er iets uit, verduidelijkt hij, „dan is de publicitaire waarde weg”. En zo knoopt hij helemaal zelf het net dicht.