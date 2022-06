Ministerie rekent op ontwrichtend verzet van boeren bij stikstofplannen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) houdt er rekening mee dat de recent gepresenteerde stikstofdoelen kunnen leiden tot groot boerenverzet dat in sommige gevallen de maatschappij kan ontwrichten. Dit staat in interne stukken ingezien door NRC.

In diverse overleggen tussen ambtenaren van Binnenlandse Zaken, Justitie en Landbouw en het Genootschap van Burgemeesters is gesproken over verschillende crisisscenario's. De scenario’s variëren van actievoerders die de voedselketen blokkeren en overheidsgebouwen bezetten tot bewindslieden en ambtenaren die bedreigd worden. Daarnaast wordt gevreesd voor heftige incidenten zoals een aanrijding door een trekker of zelfdoding onder boeren, die direct gelinkt kan worden aan het landbouwbeleid van het kabinet.

Eén ding is helder: het ministerie van Landbouw realiseert zich heel goed dat de twee weken terug gepresenteerde plannen immens ingrijpend zijn voor de landbouwsector. Voor het eerst werd toen per provincie duidelijk hoeveel procent stikstof zij de komende jaren moeten reduceren. Hoe ze de provincies dat doen, mogen ze zelf bepalen. In Brabant, Gelderland en Limburg moet de uitstoot fors worden teruggedrongen en rond kwetsbare natuurgebieden kan praktisch geen landbouw meer bestaan. De uitstoot moet daar met 70 tot 80 procent worden teruggedrongen.

Thuisbezoeken

Aankomende woensdag demonstreren naar schatting tienduizenden boeren tegen de plannen van het kabinet. De demonstratie is gepland in Barneveld, in de Gelderse Vallei: in dit agrarisch gebied moet de uitstoot met bijna twee derde worden teruggebracht: zo’n 80 procent in stallen en 18 procent in weidegebied.

Op het ministerie van Landbouw wordt gevreesd voor incidenten met trekkers, zoals aanrijdingen

Een paar uur nadat Christianne van der Wal (VVD), minister van Natuur en Stikstof, haar plannen had gepresenteerd, kwamen tientallen woedende boeren op trekkers bij haar thuis verhaal halen. Ze was op dat moment niet beveiligd, omdat de NCTV dat niet nodig achtte. Op het ministerie werd al gevreesd voor dergelijke thuisbezoeken.

Op diezelfde vrijdagavond probeerden andere boeren haar collega Henk Staghouwer (CU), minister van Landbouw, die op werkbezoek was bij een boer, te overvallen met een onverwachts bezoek. De landbouwminister was op tijd weg, maar zijn ambtenaren werden klemgereden en mochten pas vertrekken nadat ze gesproken hadden met de actievoerders.

Intimidatie

De dagen daarop nam het boerenprotest verder toe. In de Achterhoek blokkeerden boeren afgelopen dinsdag het spoor waarover dieseltreinen rijden die stikstof uitstoten. En een afspraak tussen de landbouwminister en een boer uit Renswoude werd geschrapt, omdat de boer vooraf aan het bezoek intimiderende berichtjes had ontvangen van collega’s. Het ministerie van Landbouw wil niet zeggen of zij de afgelopen tijd aangifte heeft gedaan tegen actievoerende boeren.

Zo heftig als drie jaar terug is het verzet nog niet. Toen protesteerden boeren, een paar maanden na de roemruchte stikstofuitspraak van de Raad van State van mei 2019 die een eind maakte aan het toenmalige stikstofbeleid, voor het provinciehuis in Groningen. Agenten probeerden tijdens het protest de boeren met wapenstokken bij het provinciehuis weg te houden. Dit mislukte: een tractor drukte vervolgens de deur stuk, en boeren drongen het provinciehuis binnen. Op het ministerie van Landbouw wordt gevreesd voor incidenten met trekkers, zoals aanrijdingen.

Mark van den Oever, leider van de activistische boerenorganisatie Farmers Defence Force, zei in de Volkskrant afgelopen weekend dat als de stikstofplannen doorgaan, zijn actiegroep de voedselvoorziening plat wil leggen of de snelwegen rond kwetsbare natuurgebieden wil blokkeren.

Dat de Nederlandse landbouw de komende jaren op de schop gaat, staat vast. Het is, volgens de interne stukken, essentieel dat de hierbij betrokken bewindslieden en ambtenaren niet buigen voor verzet vanuit de sector.