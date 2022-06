Met podcasts de personeelskrapte te lijf

Hoe vind je nieuw talent voor werk waarover je eigenlijk niet mag praten? Het werk van het Korps Commando Troepen van Defensie is strikt geheim, tactische handelingen mogen niet getoond worden. Maar: wat niet op beeld kan, kan wel worden gebruikt voor audio, dacht Robbie Bax, campagnemanager bij Defensie. Zo ontstond het idee voor podcast Below the radar, above yourself, waarin commando’s anoniem vertellen over hun werk en hun privéleven om zo een inkijkje te bieden en nieuw personeel te werven.

Op de krappe arbeidsmarkt is het lastig nieuwe werknemers te vinden. Inmiddels zijn er in Nederland voor elke 100 werklozen 133 vacatures, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zie maar eens op te vallen tussen die massa vacatureteksten. Organisaties moeten creatief zijn in hun wervingscampagnes om de strijd om talent te winnen. Kan de podcast uitkomst bieden?

In elke aflevering van Below the radar, above yourself vertelt een commando over zijn of haar werk en wat hij of zij meemaakte op een missie, zoals in Mali of Afghanistan. Bij de werving van personeel is ‘het-kunnen-identificeren-met’ een van de belangrijkste zaken, zegt campagnemanager Bax. „Daarom wilden we met de podcast een beeld geven van de mens achter de commando’s. De luisteraar moet het gevoel krijgen: dat zou ík kunnen zijn.”

De podcast had positieve resultaten. Elke aflevering werd gemiddeld door 17.000 mensen beluisterd. Onder de doelgroep nam kennis over het beroep met 72 procent toe, blijkt uit een eigen peiling. Het aantal aanmeldingen voor kennismakingsdagen is sinds de podcast verdubbeld. Onder hoogopgeleiden steeg het aantal aanmeldingen van 15,5 procent naar 25 procent. Al snel werd besloten een tweede seizoen te maken, waarvan de eerste aflevering sinds 29 maart te beluisteren is.

Anoniem, maar toch een stem

Ook de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) gebruikte een podcast om personeel aan te trekken en meer openheid te bieden. In de zesdelige serie De Dienst volgen luisteraars een inlichtingenonderzoek naar een terroristische dreiging. De afleveringen hadden gemiddeld 47.000 luisteraars en de podcast won een Werf& Award, een prijs voor succesvolle recruitmentstrategie .

Met een podcast kunnen we onze medewerkers een stem geven, terwijl ze tegelijkertijd anoniem blijven doordat hun naam niet wordt genoemd, aldus een woordvoerder van de AIVD. Sinds 15 februari is een tweede serie te beluisteren: Operatie POSITRON, over wat de AIVD doet om Nederland tegen cyberaanvallen te beschermen. Deze is inmiddels zo’n 300.000 keer beluisterd. „In sollicitatiebrieven en -gesprekken wordt vaak verwezen naar onze podcast”, zegt de woordvoerder. „Het maakt mensen enthousiast om te werken voor de AIVD en leidt dus zeker tot nieuwe potentiële werknemers.”

Meer dan voorlezen van vacature

Ook in het buitenland gebruiken organisaties de podcast als recruitmenttool. Netflix maakte er in 2018 voor het eerst één. Inmiddels heeft WeAreNetflix vijf seizoenen. Werknemers vertellen over hun werk en leven bij de streamingdienst. In de 35 afleveringen komen onderwerpen aan bod als diversiteit en het combineren van werk en kinderen. Een medewerker van Netflix die gaat over employer branding – de manier waarop het bedrijf zich in de markt zet als werkgever – verklaarde dat de podcast „het invloedrijkste” is dat Netflix op dat gebied heeft gedaan.

Podcasts kunnen ook op een andere manier gebruikt worden door organisaties. Marketeer Stefan Niemer, eigenaar van recruitmentbureau WeAchieve, produceert ‘vacaturepodcasts’ voor bedrijven. Dat is meer dan een voorgelezen vacaturetekst, zegt Niemer. „In een reguliere vacature moet je op één A4’tje vertellen wat je als bedrijf te bieden hebt, terwijl je in een podcast veel meer kwijt kan. Een vacaturepodcast bespreekt de werksfeer en laat collega’s aan het woord over de functie. Op die manier kan de potentiële sollicitant beter bepalen of de baan een match is.”

Zo’n vacaturepodcast werkt volgens Niemer vooral voor functies in „het hogere segment”. Artsen, accountants, advocaten. „We merken dat werkzoekenden voor die functies meer vakinhoudelijk willen weten wat een organisatie te bieden heeft.” Niemer maakt nu een podcast voor behandel- en expertisecentrum ParaGo, dat op zoek is naar een specialist ouderengeneeskunde. In de podcast worden de functie-eisen uitgebreid besproken, wordt een werknemer geïnterviewd en komen verschillende medische behandelplannen aan bod.

De productiekosten lopen uiteen, tussen de 400 en 5.000 euro voor één podcast die 15 tot 30 minuten duurt. Maar, zegt Niemer: „Podcasts zijn een stuk goedkoper dan video, het medium dat we voornamelijk gebruikten.” Dat maakt de podcast een aantrekkelijk alternatief. Ook al krijgt hij nu nog niet veel aanvragen, Niemer blijft in de podcast geloven. „Ik denk dat de echte hype nog moet komen.”