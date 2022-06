Macron verliest minder in parlement dan gedacht, maar nog steeds geen meerderheid

Ensemble!, het politieke blok van de Franse president Emmanuel Macron, krijgt 246 zetels in het Franse lagerhuis. Dat blijkt maandagochtend uit de definitieve verkiezingsuitslagen. Hij verliest daarmee minder zetels dan zondagavond werd voorspeld, maar komt alsnog tekort om zijn absolute meerderheid in de Assemblée Nationale te houden.

In de tweede ronde kreeg Ensemble! 38,6 procent van de stemmen, minder dan de 43,1 procent die de centrum-rechtse partij vijf jaar geleden haalde. Het stemmenpercentage van Rassemblement National, de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen, verdubbelde bijna, maar het zetelaantal vertienvoudigde ten opzichte van 2017. Dat komt door het kiesstelsel van Frankrijk, waar elk van de 577 zetels gaat naar de kandidaat die in één district de meeste stemmen haalt.

Vanwege dat systeem verloor ook Justine Bénin, de huidige Staatssecretaris voor de Zee, haar zetel in het tweede kiesdistrict van Guadeloupe. Sinds het presidentschap van Nicolas Sarkozy moeten ministers opstappen als ze niet worden herkozen. Bénin moet daarom een maand na het begin van haar termijn het ambt verlaten, net als collega’s Brigitte Bourguignon (Gezondheid) en Amélie de Montchalin (Ecologische Transitie). „Ik ben al aan het werk om na te denken over morgen”, reageerde Bénin tegen televisiezender Guadeloupe la 1ère, maar over haar plek in het kabinet wilde ze nog niets zeggen.

„De grote winnaar is werkelijk de niet-stemmer”, aldus Bénin. In haar district bleef 67,8 procent van de kiesgerechtigden thuis. In heel Frankrijk was dat in de tweede ronde 53,8 procent. Daarmee kwamen 3,6 procentpunt meer mensen stemmen dan tijdens het diepterecord in 2017.

