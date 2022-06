Lichaam van Noorse piloot in Calandkanaal gevonden – van zoon mogelijk ook

Het lichaam van de Noorse piloot die in het Rotterdamse Calandkanaal neerstortte, is afgelopen vrijdag gevonden. Dat meldt de politie maandag op Twitter. Hij is door familie geïdentificeerd als de 58-jarige man uit de Noorse stad Bergen die samen met zijn zoon sinds de crash als vermist gold. Ook is het stoffelijk overschot van een jonge man gevonden. De politie vermoedt dat het om de vijftienjarige zoon van de piloot gaat. Het onderzoek naar zijn identiteit is nog niet afgerond.

Twaalf dagen lang hebben de zeehavenpolitie, kustwacht en duikteams van de brandweer dagelijks gezocht naar de slachtoffers. Ook de Noorse politie hielp mee. Er werden onder andere helikopters en onderwaterdrones ingezet. Door veel scheepvaart en een sterke stroming in het zoekgebied werd de zoektocht bemoeilijkt. Er werden enkele wrakstukken, een oliespoor en kleding gevonden, maar na een paar uur was de hoop dat overlevenden zouden worden gevonden, vervlogen.

Op zondag 5 juni stortte het kleine vliegtuigje neer in het Calandkanaal in Rotterdam. De vader en zoon hadden een tussenstop gemaakt in Duitsland en vlogen vanuit daar door richting Frankrijk. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Mogelijk hebben slechte weersomstandigheden boven Nederland een rol gespeeld.