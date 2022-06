In mei was de Ketheltunnel op de A4 bij Rotterdam de hele ochtend dicht omdat twee mensen zich ziek hadden gemeld. Het was een sterke illustratie, die behalve ergernis hilariteit opriep, van het groeiende personeelstekort: door slechts twee ziekmeldingen moesten ongeveer 30.000 auto’s en vrachtwagens die ochtend omrijden.

Vorige week kondigde de NS aan dat er minder treinen rijden, omdat bij de spoorwegen 1.100 vacatures open staan. Steeds meer basisscholen in de Randstad gaan over op een vierdaagse schoolweek – te weinig leraren. 120.000 patiënten wachten al maanden op een operatie en moeten mogelijk naar Duitsland. Te weinig verpleegkundigen. Jeugdzorg, politie, jeugdgevangenissen – ze kampen allemaal met personeelstekorten. En dan is er Schiphol. Al een maand stranden reizigers omdat er te weinig personeel is; in juli zal de luchthaven ongeveer 13.000 passagiers per dag afwijzen.

Nederland vergrijst en de mensen die werken doen dat voor een groot deel in deeltijd. 4,5 miljoen werken in deeltijd, 4,9 miljoen voltijds. In het onderwijs is die trend nog sterker ontwikkeld: 65 procent van de leraren in het basisonderwijs werkt minder dan 80 procent van de week. Lange tijd werd gezegd dat Nederlanders misschien weinig uren maken vergeleken met andere landen maar wel arbeidsproductief zijn: in die weinige uren werken ze hard. Ook dat lijkt voorlopig niet genoeg om alle voorzieningen draaiend te houden – gezien de grote tekorten.

De Sociaal Economische Raad (SER) bepleitte eind mei dan ook dat leraren en verpleegkundigen, kinderopvang- en justitiële medewerkers allen iets meer uren per week gaan werken om zo de groeiende gaten in de roosters te dichten. Adviesbureau McKinsey zei dat in 2018 al in het rapport Het Potentieel Pakken. Ook het CBS meldde in maart dat 560.000 deeltijdwerkers in 2021 „direct beschikbaar” zeiden te zijn om meer uren te werken.

Begin 2020 werd de Wet aanpassing arbeidsduur ingevoerd die werknemers het recht gaf zonder opgaaf van redenen in deeltijd te werken. Dat heeft de werk-privé-balans in veel huishoudens waarschijnlijk goed gedaan. Bovendien zijn Nederlandse kinderen „de gelukkigste in de wereld”, volgens onderzoekers, en dat is ook wat waard. Er wordt gesuggereerd dat dat komt doordat hun ouders zo veel thuis zijn.

Maar nu de personeelstekorten zo hoog oplopen, valt te begrijpen dat werkgevers meer uren van het personeel verlangen. Sommige scholen stimuleren dat al, noodgedwongen. Onderwijzers mogen een uur later beginnen zodat ze eerst de eigen kinderen naar school kunnen brengen. Zo kan een driedaagse werkweek een vierdaagse worden. Of zelfs een vijfdaagse. Zoals de voorzitter van de schoolleiders Karin Straus zaterdag in NRC zei: „De individuele leraar wil minder uren maken, omdat de werkdruk hoog is. Maar als collectief, als samenleving, willen we juist dat ze meer uren maken.”

Verhoogt dat de werkdruk niet? Uit onderzoek blijkt juist dat hoe kleiner het arbeidscontract, hoe groter de werkdruk die men ervaart. Een andere mogelijkheid is via de belasting: de VVD pleitte in het verkiezingsprogramma voor een fiscale korting voor mensen die voltijds werken. Een extra dag werken loont voor sommige werknemers financieel namelijk amper. Wel is er voor de kinderen van jonge ouders meer kinderopvang nodig als zij meer dagen moeten werken. Kinderopvang is duur en ook in de kinderopvang is er te weinig personeel. Maar als de deeltijders in de kinderopvang óók meer uren maken, is dat probleem misschien opgelost.