Kortkopkikker uit balans door een te klein binnenoor

Te klein om fatsoenlijk te kunnen springen: dat is de pech van minuscule kortkopkikkers die in het Braziliaanse regenwoud leven. In Science Advances schrijft een internationaal team van biologen dat het evenwichtsorgaan van de kikkertjes zo klein is dat ze alleen ongecontroleerde bewegingen kunnen maken voorafgaand aan een landing. Zulk gebrekkig spronggedrag kán ervoor zorgen dat ze makkelijker ten prooi vallen aan roofdieren.

Kortkopkikkers behoren tot het geslacht Brachycephalus en leven in het zuidoosten van Brazilië. De tientallen beschreven soorten zijn hooguit enkele centimeters groot, en variëren in kleur van feloranje tot bruin of zwart. Soms zijn ze giftig. En stuk voor stuk zijn ze voorzien van een piepklein binnenoor.

Halfcirkelvormige kanalen

Dat binnenoor is essentieel voor het evenwichtsgevoel van organismen. Het kwetsbare evenwichtsorgaan dat zich daar bevindt, bestaat onder andere uit drie ‘halfcirkelvormige kanalen’: met kaliumrijke vloeistof gevulde buisjes die draaibewegingen registreren – niet alleen bij kikkers, maar ook bij mensen en andere gewervelden. Wie met zijn hoofd beweegt, zorgt ervoor dat de vloeistof langs de zintuiglijke haarcellen in het binnenoor beweegt, en die cellen geven de informatie vervolgens door aan het centrale zenuwstelsel, dat zorgt voor een correcte houding.

Van alle volwassen gewervelde dieren hebben Braziliaanse kortkopkikkers de allerkleinste halfcirkelvormige kanalen, schrijven de biologen in Science Advances. Dat zorgt ervoor dat de kaliumrijke vloeistof oftewel de ‘endolymfe’ niet voldoende in beweging wordt gebracht wanneer de kikkertjes rondtollen tijdens een sprong. Daardoor registreert hun zenuwstelsel maar heel beperkt de hoekversnelling die plaatsvindt tijdens draaibewegingen, en die noodzakelijk is voor een correcte oriëntatie. Resultaat: de mini-kikker landt lang zo sierlijk niet als grotere kikkers en padden, tenzij die een beschadigd evenwichtsorgaan hebben.

Natuurlijk is een kikkersprong geen turnwedstrijd: qua esthetiek kan het niemand iets schelen of een kikkertje meer of minder fraai springt. Maar voor de kikkers zelf kan hun sprong van levensbelang zijn. Een kikker die op zijn rug belandt is immers weerloos tegenover belagers, zeker als hij niet giftig of niet goed gecamoufleerd is.

Doodliggen

De kortkopkikkers uit het experiment doen niet aan ‘doodliggen’ om eventuele roofdieren voor de gek te houden. Evenmin bootsen ze met stijve uitgestrekte poten een verdord blad na, zoals bij andere Braziliaanse kikkers in het zelfde leefgebied wél is waargenomen. Tíjdens de sprong strekken ze wel hun achterpoten uit, waardoor ze minder snel draaien en zo wellicht de kans op een ruglanding ietwat verkleinen. Als ze alsnog op hun rug landen, krabbelen ze zo snel mogelijk weer overeind. Verder zullen ze het bij een ontsnapping vooral moeten hebben van andere voordelen: schutkleur, giftigheid, of simpelweg hun onopvallende postuur.