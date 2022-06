KNVB trekt premies voor Oranjevrouwen gelijk aan die van mannen

De KNVB gaat het Nederlands vrouwenelftal vanaf 1 juli dezelfde financiële beloning betalen als de mannen van het Nederlands elftal. Dat meldt de voetbalbond maandag. De KNVB trekt de premies gelijk die de internationals krijgen voor onder meer naam- en portretrechten en de inzet voor het maken van nieuw foto- en videomateriaal van de speelsters. Daarmee krijgen de vrouwen precies dezelfde beloning voor alles wat ze voor de KNVB doen als de mannen. In hun maandelijkse salaris verandert het weinig, dat wordt door hun eigen club betaald.

In 2019 maakte de KNVB bekend naar een gelijkwaardige vergoeding voor het mannen- en vrouwenelftal te willen werken. Met deze nieuwe overeenkomst is dat doel gehaald, zegt een woordvoerder van de KNVB. Eerder werden de faciliteiten voor de voetbalsters al uitgebreid. Zo slapen ze tegenwoordig in hetzelfde spelershotel als de mannen, dat een stuk luxer is dan het hotel op de KNVB-campus waar de vrouwen eerst verbleven. Ook het personeel van het vrouwenelftal is uitgebreid.

De nieuwe „collectieve samenwerkingsovereenkomst” treedt komend seizoen in werking. Spits Vivianne Miedema reageert positief op het nieuws: „Het is niet alleen een mooie erkenning voor ons als huidige groep, het is een belangrijk maatschappelijk signaal en we hopen ook dat we hierdoor deuren openen voor de toekomstige Oranje-speelsters.”

Jan Dirk van der Zee, directeur van de KNVB, is blij met de nieuwe overeenkomst. „We hebben hier met elkaar hard naartoe gewerkt en nu is het een historische stap voor het Nederlandse vrouwenvoetbal. De Oranje Leeuwinnen zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse voetballandschap. We willen dat met deze belangrijke stap ook benadrukken.”

