Klimaatangst is vaak een ongrijpbaar onderbuikgevoel

Spoiler: op het eind gaat iedereen dood. A Play For The Living In A Time Of Extinction omvat het verhaal van het ontstaan van leven op aarde tot aan het uitsterven daarvan. Van massa-extinctie naar massa-extinctie, en vlak voor het eind komt heel even de mens om het hoekje kijken.

Theaterregisseur Katie Mitchell wil het hebben over klimaatverandering, maar niet via een energieslurpende internationale theaterproductie waarbij de cast in vervuilende vliegtuigen de wereld doorkruist. Dus bedacht ze een alternatief: de voorstelling wordt steeds door een lokale cast en crew gemaakt, op basis van een toneeltekst en een door Mitchell opgestelde set regels. Eén van die regels: alle energie die in de voorstelling wordt verbruikt, moet zichtbaar op het podium worden opgewekt.

Voor het Holland Festival ontfermde regisseur Floor Houwink ten Cate zich over het concept. Samen met actrice Joy Wielkens en vertaler Jibbe Willems werd de van origine Amerikaanse tekst van Miranda Rose Hall naar Amsterdamse context hertaald. Wielkens speelt Naomi, een „zichzelf de tering researchende dramaturg” die een soort uit de hand gelopen inleiding geeft bij een voorstelling die vanwege een sterfgeval niet plaatsvindt. Bij aanvang in de theaterzaal is ze al druk bezig met het opwekken van stroom voor het schaarse zaallicht, via dynamo’s, touwen en katrollen.

Scène uit de voorstelling A Play For The Living In A Time Of Extinction. Foto Bas de Brouwer

Prachtig tegenwicht

Wielkens blaast met aimabel en vurig spel leven in de bij vlagen nogal theoretische en ondramatische tekst, die deels bestaat uit een langdradige opsomming van het ontstaan van alle leven op de aarde. Prachtig is het tegenwicht dat de compositie van Annelinde Bruijs biedt, die live op de toneelvloer het meerstemmig koor aan vrouwenstemmen dirigeert: van ijle oerklanken tot zweverige zangstukken, laverend tussen angst, hoop en berusting. Daarmee wordt invoelbaar hoe klimaatzorgen in het dagelijks leven niet alleen maar iets feitelijks zijn om je tot te verhouden, maar veel vaker een abstract onderbuikgevoel, verpakt in esthetische verschijningsvormen en lang niet altijd herkenbaar.

Als Naomi toont Wielkens intussen hoe de klimaatcrisis óók een maatschappelijke, persoonlijke én geprivilegieerde crisis is. Ze nodigt de toeschouwer uit mee te helpen aan het opwekken van energie of bepaalde elementen uit de ontstaansgeschiedenis van de aarde uit te beelden. In combinatie met performers achter haar, die met behulp van een enorme dynamo vrijwel voortdurend energie aan het opwekken zijn, is de zeggingskracht evident: we zijn collectief verantwoordelijk voor het zorgdragen voor onze planeet én het verzaken daarvan.

Theater A Play For The Living In A Time Of Extinction van Floor Houwink ten Cate, Annelinde Bruijs, Théâtre Vidy-Lausanne, Frascati Producties. Gezien: 17/6, Frascati, Amsterdam (Holland Festival). Inl: hollandfestival.nl ●●●●●