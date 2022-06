Hoofdinspecteur Hans Faber: ‘Kinderrechten worden geschonden’

De samenleving gaat de prijs betalen voor hoe nu met vluchtelingenkinderen wordt omgegaan, zegt Hans Faber aan de telefoon. Hij is hoofdinspecteur van de Inspectie van Justitie en Veiligheid, dat maandag samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een „brandbrief” naar de staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel en migratie, VVD) schreef. Onderwerp: kinderen in de asielopvang. Conclusie: er móét ingegrepen worden.

Vooral rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel – waar elke asielzoeker zich eerst moet melden – en in de noodopvanglocaties – ingericht omdat reguliere asielzoekerscentra overvol zitten – zagen inspecteurs misstanden. Kinderen en jongeren krijgen gebrekkige gezondheidszorg, geen onderwijs en nauwelijks begeleiding. Faber: „Het kinderrechtenverdrag wordt niet gewaarborgd.”

In de brief „vragen” de inspecties „zich af” of het wettelijke onderscheid dat wordt gemaakt tussen Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen „objectief te rechtvaardigen” is. Kunt u die vraag zelf beantwoorden?

„Het verschil tussen die groepen is mogelijk geworden door hoe het systeem door de overheid is ingericht.”

Voor Oekraïense vluchtelingen werd het noodrecht van toepassing, voor mensen uit alle andere landen, de reguliere asielzoekers, niet. Oekraïense vluchtelingen worden nu apart opgevangen, door gemeenten. Terwijl de reguliere asielzoekerscentra overvol zijn, staan er voor Oekraïners nog bedden leeg.

Faber: „Maar het antwoord op die vraag is… Nou, wat we graag zouden willen zien: dat de energie, creativiteit, urgentie, het doorzettingsvermogen die aan de dag is gelegd voor Oekraïners, er ook voor de andere asielkinderen komt.”

Het antwoord is dus: nee.

„Het stoplicht staat al vrij lang op oranje.”

Wat troffen jullie aan in vluchtelingencentra?

„Wat we heel schokkend vonden was hoelang gezinnen moeten wachten voor ze zich überhaupt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen identificeren en registeren. De centrale ontvangstlocatie zit vol, dus moeten mensen in de nachtopvang slapen. Die sluit in de ochtend om zes uur. Mensen moeten dan op, terug naar het aanmeldcentrum. Maar: ook daar is het druk. Sommige gezinnen slapen tien dagen in de nachtopvang tot ze zich eindelijk kunnen registeren. Ondertussen wordt niet goed bijgehouden wie waar verblijft. Het overzicht is zoek.”

Hoe langer deze situatie duurt, hoe schadelijker voor de kinderen

Hij vervolgt: „Eenmaal in de centrale ontvangstlocatie in Ter Apel, waar asielzoekers na hun aanmelding wachten tot ze naar asielzoekerscentra door heel Nederland doorstromen, is de situatie niet veel beter. Bij een bezoek telde de inspecties drie keer zo veel alleenstaande minderjarige asielzoekers aan dan de bedoeling is. Ze ruziën, er ontstaan onveilige situaties omdat de begeleiding geen tijd heeft om iedereen in de gaten te houden. Kamers worden vies, maaltijden kunnen niet meer gezamenlijk gegeten worden omdat de eetzaal te klein is, door de drukte worden intakes in groepen gedaan.

„Bovendien verblijven gezinnen en alleenstaande minderjarige asielzoekers soms maanden in de centrale ontvangstlocatie – terwijl de afspraak is dat ze er maar een paar dagen mogen blijven. Al die tijd is er geen onderwijs, weinig zorg, nauwelijks begeleiding.”

Jullie maken je ook zorgen over de noodopvanglocaties. Daar zitten geen alleenstaande minderjarige asielzoekers, maar wel gezinnen.

„Zulke plekken zijn niet geschikt om lang te verblijven, maar sommige gezinnen slapen er maanden. In Leeuwarden zitten gezinnen in een grote loods zonder ramen, in units zonder plafonds. Een unit heeft plek voor vier. Als een gezin uit drie personen bestaat, wordt er een onbekende bij geplaatst. Of erger: soms moet één gezinslid in een andere unit liggen.”

Problemen in de asielopvang zijn al maandenlang bekend, waarom komt deze brief nu?

„Dat staat ook in de brief, we wéten dat het punt al geadresseerd is. We we begrepen wel dat er voor Oekraïners eerst snel een hoop geregeld moest worden, dat is nu al een tijdje gaande. Voor andere asielzoekers verbeterde de situatie afgelopen maanden niet. Sterker nog: het werd alleen maar slechter. Het bleef niet bij één nacht slapen in het gras bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Bovendien was de positie van kinderen onderbelicht. Alle grenzen zijn overschreden.”

Vrijdag kondigde het kabinet een landelijk crisisteam aan om de opvang te verbeteren. Helpt dat?

„Wij als inspectie gaan monitoren of het daadwerkelijk tot gelijke behandeling van alle vluchtelingen leidt.”

Is dat in dit asielsysteem mogelijk?

„Met het vergroten van de asielcapaciteit [zoals de regering aankondigde] is nog niet opgelost dat er duizenden mensen met een verblijfsstatus, mensen die in Nederland mogen blijven, vastzitten in asielzoekerscentra. Ze hadden al in een woonwijk, bijvoorbeeld in Winterswijk, moeten zitten. Ondanks alle afspraken tussen het rijk en het lokale bestuur, ondanks de verplichtingen die gemeenten hebben om statushouders te huisvesten, gebeurt dat niet. We hebben bedacht dat kinderen zo snel mogelijk moeten integreren, een bestaan mogen opbouwen. Dat kan nu niet. Hoe langer deze situatie duurt, hoe schadelijker dat kan zijn voor hun ontwikkeling.”