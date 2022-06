Kabinet kondigt crisisplan af en staat kolencentrales toe harder te draaien

Het kabinet gaat kolencentrales toestaan op hogere capaciteit te draaien om elektriciteit op te wekken. Dat heeft minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) maandag tijdens een persconferentie aangekondigd. Door de maatregel, die onderdeel uitmaakt van een crisisplan, hoeven gascentrales minder stroom te leveren. Het kabinet wil zo de dreigende gastekorten, veroorzaakt door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, opvangen en voorkomen dat huishoudens de komende winter in de kou komen te zitten.

Het besluit om kolencentrales toe te staan meer energie op te wekken is opmerkelijk. De stroomproductie uit kolen is de laatste jaren in Nederland juist aan banden gelegd om klimaatverandering tegen te gaan. Er golden wettelijke productiebeperkingen, waardoor kolencentrales op maximaal 35 procent van hun capaciteit mochten draaien. Jetten kondigde aan dat deze productiebeperkingen vanaf maandag niet meer gelden. De wet die het electriciteitscentrales vanaf 2030 verbiedt om kolen als brandstof te gebruiken blijft wel van kracht.

De minister zei genoodzaakt te zijn de maatregelen te nemen, omdat „Poetin energie als machtsmiddel gebruikt”. Eerder had hij zich nog publiekelijk uitgesproken tegen dergelijke ingrepen. Door de maatregelen zou Nederland jaarlijks 2 miljard kuub gas kunnen besparen, wat volgens Jetten voor „aanzienlijke verlichting van de gasmarkt” zal zorgen.

Het kabinet deed ook een oproep aan iedereen om deze zomer minder energie te gebruiken, want „elke kuub gas telt”, aldus Jetten. Hij adviseerde extra isolatie, korter douchen of het lager zetten van de airconditioning. De reeds bestaande energiebesparingsplicht voor bedrijven wordt aangescherpt. Met het crisisplan kan het kabinet de gasmarkt beter monitoren, omdat energiebedrijven dagelijks gedetailleerde informatie over leveringen moeten overleggen.

‘Groningen op de waakvlam’

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) zei tijdens de persconferentie dat de gaskraan in Groningen alleen verder opengaat „als allerlaatste redmiddel”. Bijvoorbeeld als in Nederland of buurlanden de energievoorziening in zieken- en verzorgingshuizen in het nauw komt, is gas uit Groningen een optie, aldus Vijlbrief. „Groningen gaat op de waakvlam. Productielocaties worden nog niet gesloten, maar het is echt het plan de velden in 2023 of 2024 te sluiten”.

Zondag maakte de Duitse minister van Economische Zaken en Klimaat, Robert Habeck, ook een pakket aan noodmaatregelen bekend om komende winter de grote gastekorten te voorkomen. Ook de Duitse regering wil meer gebruikmaken van kolencentrales, waarbij reeds gesloten centrales een doorstart moeten maken. Ook moet de Duitse industrie minder gas verbruiken. Duitsland is sterk afhankelijk van gas uit Rusland, maar het Russische staatsgasbedrijf Gazprom sloot afgelopen week de toevoer van gas door de belangrijkste gaspijpleiding naar Europa, Nord Stream I, af tot 40 procent van het normale niveau.