Jihadisten doden zeker 132 burgers in Mali

Jihadisten hebben dit weekend zeker 132 burgers gedood bij verschillende aanvallen op dorpen in Centraal-Mali en het dodental loopt vermoedelijk nog op. Dat melden de Malinese autoriteiten maandag, schrijven internationale persbureaus. Volgens de regering zit de extremistische groepering Katiba Macina achter de aanvallen. Deze zou onder andere banden hebben met de terroristische organisaties Al-Qaida en Islamitische Staat.

Strijders van Katiba Macina vielen in de nacht van zaterdag op zondag zeker drie dorpen aan in de oostelijk gelegen Mopti-regio. Volgens de regering is een aantal daders in beeld, maar onduidelijk is of er ook aanhoudingen zijn verricht.

Sinds begin dit jaar zijn al enkele honderden burgers omgekomen bij aanslagen in Midden- en Noord-Mali. De aanslagen worden toegeschreven aan zowel jihadistische rebellen als het Malinese leger.

Frankrijk besloot zich in februari terug te trekken uit het West-Afrikaanse land en de strijd tegen de jihadisten te staken. De Franse militairen waren sinds 2013 in Mali gestationeerd als onderdeel van de VN-vredesmissie in het land. Met 270 gesneuvelde vredeshandhavers is het de dodelijkste VN-missie uit de geschiedenis. Nederland steunt de missie met onder meer personeel en een transportvliegtuig.

Sinds militaire staatsgrepen in 2020 en 2021 is de verhouding tussen Mali en het Westen verslechterd. Zo hekelt Frankrijk het inhuren van Russische militairen van de Wagner Group door Mali.