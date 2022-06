Japanse rechter staat verbod op homohuwelijk toe

Een rechtbank in de Japanse stad Osaka heeft maandag bepaald dat een verbod op het homohuwelijk niet ongrondwettelijk is en dus mag worden uitgevaardigd. Dat meldt het Japanse persbureau Kyodo. Rechters moesten zich in deze zaak buigen over de interpretatie van het huwelijk in de grondwet. Volgens de Japanse regering staat in de wet niets over het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, waardoor het verbieden van een dergelijke verbintenis gerechtvaardigd zou zijn.

De zaak werd ingediend door twee mannenkoppels en een vrouwenkoppel. Zij hoopten de regering hiermee zover te krijgen een wetswijziging door te voeren. Een van de aanklagers, Machi Sakata, werd bij het horen van de uitspraak emotioneel en noemde het „zo’n teleurstelling”, aldus Kyodo. De drie koppels gaan in hoger beroep.

De uitspraak is tegenovergesteld aan die van een rechtbank in de stad Sapporo vorig jaar. Die oordeelde dat een verbod op het homohuwelijk in strijd is met het recht op gelijke behandeling.

Japan is het enige G7-land dat het homohuwelijk verbiedt. Voordelen die een huwelijk kunnen opleveren, zoals erfrecht, belastingvoordelen en gezamenlijk gezag over kinderen, worden in Japan alleen toegekend aan heteroseksuele paren.

Uit een peiling door de krant Asahi bleek vorig jaar dat 65 procent van de Japanners het homohuwelijk zou steunen. In verschillende delen van Japan, waaronder hoofdstad Tokio sinds dit jaar, worden zogeheten partnerschapscertificaten verstrekt om homokoppels bij te staan bij onder meer het huren van woningen.