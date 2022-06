Israëlische premier: nieuwe verkiezingen aanstaande, buitenlandminister Lapid neemt taken over

Israël gaat later dit jaar voor de vijfde keer in drieënhalf jaar tijd naar de stembus voor parlementsverkiezingen en buitenlandminister Jaïr Lapid zal tot die tijd waarnemend premier van het land zijn. Dat heeft de huidige Israëlische premier Naftali Bennett maandagavond gezegd, aldus internationale persbureaus. Het Israëlische parlement, de Knesset, stemt de komende dagen over een motie die het parlement ontbindt en nieuwe verkiezingen uitschrijft, zo liet Bennett weten.

De aanstaande stemming betekent dat Bennett en minister van Buitenlandse Zaken Jaïr Lapid er niet in zijn geslaagd om een wekenlange regeringsimpasse te doorbreken. Conform een coalitieovereenkomst neemt Lapid het premierschap van Bennett over tot aan de verkiezingen. Hij zal de komende maand ook de Amerikaanse president Biden in Israël ontvangen. Volgens bronnen rondom Bennett overweegt de premier de politiek te verlaten, zo schrijft de Israëlische krant Haaretz.

De Israëlische regering maakte in juni vorig jaar een eind aan twaalf jaar premierschap van de wegens corruptie aangeklaagde Benjamin Netanyahu, die momenteel namens zijn partij Likud oppositieleider in de Knesset is. De aankomende verkiezingen zijn voor Netanyahu opnieuw een kans om onder zijn leiding een regering te vormen. Hij staat „een brede, nationalistische regering, geleid door Likud” voor.

De kleine meerderheid die de regering-Bennett had, bestaande uit een bonte verzameling aan rechtse, liberale Arabische partijen, raakte de afgelopen weken vleugellam toen verschillende parlementariërs het vertrouwen in de coalitie opzegden en de regering zijn krappe meerderheid in het parlement verloor.