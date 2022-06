‘Ik heb een onvoorstelbare dosis energie’

in

‘Afgelopen 9 mei was mijn afscheidsavond; daar zag ik best tegen op. Ik ben iemand van achter de schermen en geef liever aandacht dan dat ik het krijg. Maar ik heb me er maar aan overgegeven en uiteindelijk was het ge-wel-dig. Mijn collega’s hadden uit elk jaar dat ik voor Bellevue heb gewerkt een favoriete act uitgenodigd: dans, muziek, toneel, cabaret.

„Het fijne van Bellevue is dat het kleinschalig lijkt, maar stiekem wel 750 voorstellingen per jaar draait. Met elke dag weer andere mensen in huis, elke dag weer andere problemen om op te lossen. Ik ben gezegend met een onvoorstelbare dosis energie – die kon ik in dit werk helemaal kwijt.

„Toch keek ik ook uit naar mijn pensioen. Ik heb altijd fulltime gewerkt, zat veel avonden en weekenden in een donker theater. In coronatijd was ik opeens zeven avonden thuis. Zo, dát was fijn! Dat had ik in 37 jaar niet meer meegemaakt. Het bleek een louterende tijd die het me makkelijker heeft gemaakt om nu met pensioen te gaan.

„Ik wil de komende drie maanden eens niets op de agenda hebben staan. Dat is denk ik heel goed voor mij, want ik ben nogal van het plannen en organiseren. Dat stramien moet ik doorbreken. Als een vriendin vraagt of ik vanmiddag meega naar Lutjebroek, dan wil ik dat doen. Misschien is het wel een illusie, hè; dat niemand me meevraagt naar Lutjebroek. Maar dat weet ik dan ook weer. Ik laat me graag verrassen.”

uit

‘Mijn pensioen en AOW vormen bij elkaar dat bedrag van 3.400 euro. Dat is een stuk lager dan mijn laatste inkomen; ik lever wel een kwart in per maand. Maar ik heb een koophuis en veel spaargeld, dus ik zit welbeschouwd in een luxepositie.

Wel wil ik wat bewuster met geld omgaan. Vroeger schafte ik gewoon aan wat ik wilde hebben, bijvoorbeeld op het gebied van kleding. Dat koop ik nu alleen nog maar via Vinted, een app voor tweedehands kleding. Een ontdekking vind ik het! Ik heb een paar merken waar ik trouw aan ben; die kan ik er zo uit filteren. En dan is het ook nog eens duurzaam.

Verder ben ik voornemens me helemaal op het domein van de beeldende kunst te storten en al die schatten van Amsterdam eens uitgebreid te bezoeken. Het Rijksmuseum, het Stedelijk museum: het lag allemaal onder mijn neus, maar ik had er nooit tijd voor.

Ja, die honderd euro per maand voor de kat is wel veel hè? Maar ik geloof dat het dat toch echt kost. Hij eet twee van die stickjes per dag, die kosten een euro per stuk. Plus de kattenbakkorrels, af en toe naar de dierenarts en de kattenoppas als ik een paar dagen weg ben – dat kost een tientje per dag. En dan is het maar een heel gewone lapjeskat.”

Netto-inkomen: 3.300 euro per maand Lasten: hypotheek, g/w/l (1.100 euro); mobiel/internet (95 euro); verzekeringen (200 euro); kosten auto (250 euro); boodschappen (500 euro); abonnementen (95 euro, NRC, de Volkskrant, het Parool, Netflix, NPO Start Plus); goede doelen (25 euro); huisdier (100 euro, kat); sport (45 euro); horeca (100 euro), kleding (200 euro); reizen (350 euro) Sparen: geen vast bedrag Laatste grote aankoop:tweedehands eettafel van Eames (1.650 euro)

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven