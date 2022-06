Hoe asielzoekers in Ter Apel noodgedwongen in tenten sliepen

Afgelopen weken was het overvol in het asielzoekerscentrum in Ter Apel, waar vluchtelingen zich na aankomst in Nederland moeten melden. Het Rode Kruis kwam als noodoplossing met tijdelijke tenten, zodat mensen niet noodgedwongen buiten of op stoelen moeten slapen.