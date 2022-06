Geen Russisch zomernachtfeest meer in de Finse grensstad Savonlinna

Zo’n vijftig Russen dansten vorige zomer de hele nacht op een terras in de haven van de Finse stad Savonlinna. Met uitzicht op het grootste meer van Finland genoten zij van een „Russisch feest”, compleet met de laatste hits uit het buurland. Donker werd het nauwelijks, er leek geen einde aan te komen.

Nu kunnen de organisatoren, reisagenten Ivanna Kokki (34) en Olga Kirppu (44) zich zo’n feest niet meer voorstellen, vertellen zij op datzelfde terras. Kokki: „Russen krijgen geen toeristenvisum voor Finland meer.” Kokki en Kirppu, beiden van Russische afkomst, runnen samen het bedrijf Lakeland Travel, waarmee ze zich altijd hebben gericht op Russische klanten.

Savonlinna geldt als de meest Russische stad van Finland. Op zestig kilometer van de Russische grens – en daarmee dichterbij Sint-Petersburg (op 280 kilometer) dan bij de Finse hoofdstad Helsinki (330 kilometer) – is de zuidoostelijke stad zeer populair bij Russische toeristen. Zij komen vooral af op het Saaima-meer, het grootste meer van Finland, dat de stad omringt.

Waar je maar kijkt, zie je het donkerblauwe water en de uitgestrekte naaldbossen. Er is plek zat voor een rustig vakantiehuis – naar schatting zijn zo’n achthonderd vakantiehuizen hier in Russische handen. Maar de huizen zijn nu allemaal verlaten. Want de Russen kunnen geen visum meer krijgen voor Finland; alleen met een Fins paspoort mogen zij de grens nog over. Door de sancties op Russisch internationaal betaalverkeer kunnen ze ook hun huizen niet verkopen of onderhoud betalen.

De mensen die hier wonen en komen houden van rust. In de haven geen cruise- of vrachtschepen, maar enkel middelgrote boten die bewoners en toeristen rustig van het vasteland naar een van de omringende eilandjes vervoeren. Veertig procent van de stad bestaat uit water; de rust van de natuur voelt als het perfecte decor van een Noordse thriller. Maar de ruim dertigduizend inwoners tellende stad heeft ook iets geruststellends: iedereen lijkt elkaar te kennen en op elkaar te letten. Kirppu en Kokki, tien en elf jaar woonachtig in Savonlinna, hebben dan ook niet het idee dat zij sinds de oorlog vanwege hun Russische afkomst anders worden behandeld.

Twee glazen wodka per avond

Kirppu: „Dit is een kleine stad, waar mensen mij kennen en weten wat ik doe.” Maar voor haar toeristische bedrijfje is de oorlog funest. „De Finnen gaan sinds corona ook wel op vakantie in eigen land, maar niet het hele jaar door en in minder grote groepen”, vertelt ze.

Ook voor haar Russisch-Oekraïense zakenpartner Ivanna Kokki waren de afgelopen maanden erg zwaar. „Ik maakte me zorgen om mijn familie”, vertelt zij met een snik in haar stem. „Elke avond dronk ik twee wodka om in slaap te komen.”

Sinds 2000 kochten Russen meer dan tien grote hotels en spa’s en een vakantiecomplex. De piek van Russische vastgoedaankopen was in 2011, toen zij meer dan 570 huizen in Finland kochten. In de Etelä-Savo, de regio waar Savonlinna ligt, was het aantal met 122 dat jaar het op een na hoogste.

Niet alleen Savonlinna, maar heel Finland komt in een zware economische recessie Janne Laine burgemeester

Buitenlandse bezoekers en investeringen boden een uitkomst voor Savonlinna, dat als grensstad iets meer dan tien jaar geleden kampte met een afnemende bevolking en vergrijzing. De grootste Finse krant Helsingin Sanomat noemde Savonlinna in een recent artikel „een stad onder de oksel van Rusland”. Burgemeester Janne Laine doet al jaren zijn best de economische samenwerking met Rusland te versterken. Tot de oorlog uitbrak, financierde hij dat met een EU-programma dat deze samenwerking stimuleerde. Vóór de coronapandemie kwamen er jaarlijks 100.000 Russische toeristen naar Savonlinna en bezocht Laine Sint-Petersburg wel zes keer per jaar. Tijdens een bezoek van de Russische president Vladimir Poetin in 2017 stelde Laine als bekroning op de goede economische samenwerking een nieuwe grensovergang voor ter hoogte van Sint-Petersburg.

Nu maakt hij zich grote zorgen over de gevolgen van de sancties tegen Rusland en een Fins NAVO-lidmaatschap, vertelt hij op het stadhuis. „Niet alleen Savonlinna, maar heel Finland komt in een zware economische recessie.” Daarvoor waarschuwde het Finse ministerie van Financiën in een vorige week vrijdag verschenen rapport ook. Naast de hoge energie-, voedsel- en grondstofprijzen, wijst het ministerie de forse daling van de export naar Rusland aan als belangrijke oorzaak. In 2020 bedroeg de waarde van Finse exporten naar Rusland 3,46 miljard dollar (ongeveer 3,3 miljard euro), ruim 5 procent van de totale export van 67,5 miljard.

Verlaten Russisch vakantiehuis in Savonlinna. Foto Soila Puurtinen

Sinds het begin van de oorlog en het Finse verzoek om toetreding tot de NAVO zijn de Russische toeristen uit het straatbeeld van Savonlinna verdwenen. „Ik reed gisteren langs een Russisch zomerhuisje”, vertelt de lokale bierbrouwer Petteri Väntinnen in het kantoortje van zijn brouwerij. „Het gras stond er torenhoog en de carport was naar beneden gevallen door het dikke pak sneeuw van deze winter.”

Burgemeester Laine is berucht in de stad: critici verwijten hem dat hij de Russen niet meteen veroordeelde na de inval in Oekraïne. Tijdens het gesprek op het stadhuis zegt hij na anderhalf uur pas voor het eerst dat het verschrikkelijk is wat daar gebeurt.

Samenwerking met Rusland

Sinds de oorlog krijgt het stadhuis regelmatig boze telefoontjes over waarom de samenwerking met Rusland niet meteen is gestopt, vertelt gemeenteraadslid Eija Stenberg. De sociaaldemocraat is het met ze eens. „De burgemeester doet op eigen houtje voorstellen aan Rusland, zonder die met de gemeenteraad te overleggen”, zegt zij met een strenge blik. Zo tekende Laine in 2020 een uitgebreide concept-samenwerkingsovereenkomst met de cruisehaven van Sint-Petersbrug, zonder dat de gemeenteraad daarvan op de hoogte was.

„De gemeenteraad geeft een burgemeester de bevoegdheden om zelf beslissingen te nemen”, werpt Laine tegen. „Ik neem elke dag tientallen beslissingen die ik niet overleg.” Bovendien, zegt hij, heeft gemeenteraadslid Stenberg altijd met zijn standpunten meegestemd.

De sancties tegen Rusland maken het Finnen onmogelijk om nog zaken te doen met de oosterburen. Zij lopen nu een enorme bron aan grondstoffen en de afzetmarkt ter waarde van enkele miljarden euro’s mis, ziet ook Jari Suomalainen, directeur van de Kamer van Koophandel in de regio Etelä-Savo. Dit is nadelig voor de economie van Savonlinna, waar veel bedrijven hun materiaal goedkoop uit Rusland haalden. Daarnaast is de stad vanwege de dreiging van Rusland nu ook minder aantrekkelijk voor andere buitenlandse investeerders. „Onze politieke leiders moeten zo snel mogelijk vredesonderhandelingen voeren, zowel voor de slachtoffers in Oekraïne als vanwege de gevolgen voor de rest van Europa”, zegt Laine. „We richten ons vanaf nu noodgedwongen meer op Duitsland, Canada, de Verenigde Staten en Australië”, zegt hij. „Maar dat zal niet makkelijk gaan.”

Gelegenheidsbiertje

Volgens peilingen is 80 procent van de Finnen voorstander van het NAVO-lidmaatschap. Zo ook bierbrouwer Väntinnen, die een gelegenheidsbiertje brouwt dat de naam OTAN draagt, het omgekeerde van NATO. „Het is goed dat Finland altijd het belang van een sterke defensie bleef inzien”, zegt de brouwer, die zelf bij de landmacht heeft gezeten. „Natuurlijk ben ik bereid om mijn land te verdedigen, ik heb twee dochters.” Hij vervolgt: „De Finnen zijn niet vergeten dat de Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog ook Savonlinna heeft gebombardeerd. De grote kerk in het centrum van de stad is afgebrand.”

Na de oorlog besloot Finland neutraal te blijven, wat de veiligste positie ten opzichte van Rusland leek. Aan die decennia-oude opstelling kwam afgelopen maanden razendsnel een eind, uitmondend in de aanvraag voor toetreding tot de NAVO op 18 mei.

Nu is weinig nog neutraal voor Finnen als het om Rusland gaat. Dat merken reisagenten Kirppu en Kokki ook. Het feit zij op een zonovergoten dag de enigen op dit terras zijn, laat goed zien wat ze bedoelen. „Eerst kon ik onmogelijk kiezen tussen Rusland en Finland”, zegt Kokki. „Maar sinds de oorlog is dat makkelijk. Nu heb ik niets anders meer gemeen met de Russen dan mijn tweede paspoort.”

Ivanna Kokki (links) en Olga Kirppu op het terras in de haven van Savonlinna. Foto Soila Puurtinen