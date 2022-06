Franse politici moeten noodgedwongen samenwerken, tegen de traditie in

Voor het eerst sinds 1988 heeft een Franse president geen absolute meerderheid in het parlement. Dit betekent voor Frankrijk een abrupte verandering van de politieke traditie, ziet hoogleraar politicologie Olivier Ihl van Sciences Po Grenoble.

„De presidentiële meerderheid zal de komende jaren moeten overleggen met andere politieke formaties om haar beleid te kunnen doorvoeren,” zegt Ihl aan de telefoon. „Macron zal steeds ruim veertig stemmen nodig hebben van parlementariërs van andere partijen en om dat te bereiken zal hij compromissen moeten sluiten.”

Waarom is dat zo bijzonder?

„In Duitsland, Nederland en ook in het Europees Parlement zoekt men continu compromissen, maar in Frankrijk hebben we die traditie niet. Daarom is dit echt een breuk met het verleden. Het parlement is daarbij erg gefragmenteerd en de twee politieke uitersten zijn er sterk vertegenwoordigd: het [radicaal-rechtse] Rassemblement National (RN) en de linkse alliantie NUPES. Het vinden van compromissen zal dus veel werk kosten, moeilijk zijn, en veel tijd in beslag nemen. Het voordeel is wel dat we een betere representatie hebben van de diversiteit van meningen in Frankrijk.”

Hoe zal Macron zijn beleid door proberen te voeren?

„Hij heeft twee opties. Optie één is steun zoeken bij de [conservatief-rechtse] Les Républicains (LR), die ruim zestig zetels hebben en politiek gezien het dichtst bij Macron staan. Die partij zal haar stemmen waarschijnlijk duur verkopen, wat betekent dat het beleid van Macron verder naar rechts kan verschuiven. Ze zou zelfs het vertrek van [de meer links georiënteerde] premier Élisabeth Borne kunnen eisen.

„De tweede optie is dat Macron de Assemblée Nationale over een paar maanden ontbindt. Dat de president dat hier mag, maakt de Franse situatie heel anders dan in Duitsland en Nederland. Als het staatshoofd oordeelt dat het parlement onbestuurbaar is geworden, mag hij het ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven, in de hoop op een groter mandaat. Parlementariërs weten ook dat dit risico bestaat, dus zij hebben er zelf ook baat bij om compromissen te sluiten.”

De linkse alliantie NUPES en de radicaal-rechtse RN hebben fors gewonnen, terwijl de conservatief-rechtse LR tientallen zetels heeft ingeleverd. Zou het dan niet ondemocratisch zijn als die laatste partij zo veel te zeggen krijgt?

„Zo wordt dat hier niet gezien. Wat telt, is de politieke nabijheid tussen Les Républicains en de presidentiële meerderheid. Het zou wel kunnen dat de regering voor specifieke wetten de losse partijen die zijn aangesloten bij NUPES opzoekt, zoals de groenen en de Socialistische Partij. Om historische, culturele en tactische redenen is het zeer onwaarschijnlijk dat de president steun zal zoeken bij RN.”

„Maar het Rassemblement National, de partij die een ongekende doorbraak heeft gemaakt deze verkiezingen, heeft met bijna negentig parlementariërs wel het voorrecht en de macht om de presidentiële meerderheid te belemmeren. Dat kunnen de gedeputeerden van RN onder meer doen door moties van afkeuring in te dienen en de grondwettelijkheid van wetten in twijfel te trekken.”

Via artikel 49.3 van de grondwet kan de regering wetten doorvoeren zonder goedkeuring te vragen aan het parlement. Zal zij daarvan gebruik maken?

„Absoluut. Dat zal zij zeker doen, maar er is weinig bewegingsruimte. Toen de socialistische premier Michel Rocard in 1988 een minderheid had in het parlement, heeft hij 28 keer een beroep gedaan op dit artikel, maar dat kan nu niet meer [sinds de grondwetswijziging van 2008] ongelimiteerd. Een beroep doen op 49.3 mag drie keer per jaar en alleen voor wetten over afgekaderde thema’s. Dus dat is geen oplossing voor de lange termijn.”

Wat betekent het verlies van de absolute meerderheid voor het imago van president Macron?

„Het is echt een tegenvaller voor hem. Macron is niet meer de Jupiterfiguur die hij graag wil zijn”, zegt Ihl, verwijzend naar de opmerking van Macron in 2016 dat het Franse volk een Jupiter (koning der goden) nodig had. „In zijn eerste termijn had hij een grote meerderheid, kon hij doen wat hij wil, had zijn regering niemand te vrezen. Nu moet hij iemand worden die overlegt, die compromissen sluit, die transacties aangaat. Maar het is niet zo dat hij machteloos is: zijn groep Ensemble! blijft als grootste politieke kracht het hart van het parlement.”