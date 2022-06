Expo ‘Worldbuilding’ toont de raakvlakken en verschillen tussen game-kunst en game-entertainment

De gamekenner die de eerste ruimte van de tentoonstelling Worldbuilding binnenstapt, slaakt een zucht. Links hangt Lara Croft, de rondborstige heldin van Tomb Raider; rechts staat Space Invaders. Draai je je om, dan hangt Pacman als een levend schilderij aan de muur. Wéér een gametentoonstelling waarin het blokkerige verleden heilig wordt verklaard.

Totdat je beter kijkt. Naar Lara Croft die blijft sterven. Naar Pacman, die zijn eigen aftiteling vrolijk opvreet. En boven Space Invaders zweeft geen legioen maar slechts één onverslaanbaar wezen. Dit zijn spellen die zijn ontmanteld door creatievelingen die zoeken naar de waarheid van én in de game.

„Games zijn voor de 21ste eeuw wat film was voor de 20ste, en de roman voor de 19de”, schrijft curator en kunsthistoricus Hans Ulrich Obrist (1968) voor deze jubileumtentoonstelling van de Julia Stoschek Collection in Düsseldorf. Het zijn grote woorden, maar ze worden ditmaal niet uitgesproken door een opgewonden evangelist of een kunstenaar die heilig gelooft dat hij alleen games tot kunst kan verheffen: Obrist kijkt met de blik van een nieuwe bekeerling. Zijn drang om alles over games te weten te komen, straalt af op de expositie.

Eclectisch

Worldbuilding is een tentoonstelling geënt op de intellectuele fascinatie voor interactieve kunst, van de jaren tachtig tot nu. De keuzes zijn eclectisch: in één ruimte vervormt het Duitse kunstcollectief JODI de schietgame Quake tot een waas van witte en zwarte strepen, in de volgende ruimte staat een schietgalerij die je met felle kleuren en grote letters toeschreeuwt: „She Keeps Me Damn Alive.”

Voor het scherm ligt een lelijk plastic gedrocht van een geweer. Terwijl je personage door ruimtes vol dansende lichamen en groteske wezens loopt, prediken korte zinnen op het beeld over de levens en de geschiedenis van zwarte transvrouwen. De speler die het geweer daadwerkelijk ter hand neemt, blijkt medeplichtig: „Je acties reproduceren de dans van witte suprematie”, fulmineert de game. „Je verdient het niet om hier te zijn.”

Stap je deze chaos uit, dan kom je uit in een rustig kamertje waar spelers door een idyllische maar ouderwets aandoende samenspelwereld kunnen lopen. Het heet The Institute of Queer Ecology, en wil zijn publiek een utopische commune voorspiegelen waarin ze vrij met elkaar kunnen delen.

Digitale werkelijkheid

De utopische technologiedromen van de eerste gamekunstenaars galmen door in zowel hun eigen werk als dat van hun opvolgers. Games en video-installaties als The Life Game en Eve and the Interface gebruiken klungelig vormgegeven visuele elementen om te filosoferen over de toekomst van technologie en van een ‘metaverse’ waarin we allemaal met één poot in een gedeelde digitale werkelijkheid staan. Zij zien mogelijkheden voor games en interactiviteit als middel tot een betere wereld.

Neem de interactieve installatie Bet(a) Bodies. Daarin lig je met een neppe zwangerschapsbuik op je lijf. Het trilt, het maakt dierengeluiden. Het kietelt. Moet dit een ‘empathiemachine’ zijn? Het probleem is dat echte games al deze kunst-utopieën al hebben ingehaald. De droom van empathiemachines en een ‘metaverse’ is mooi, maar ze bestáán al, veelvormig. De realiteit is praktischer, minder verheffend.

Theo Triantafyllidis’ Pastoral uit 2019. Foto Alwin Lay

Diepere vragen

Voor de gamer voelt dit authentieker: de game als een levend object. Kunst en mainstreamgame raken elkaar steeds vaker, vindt ook Obrist, als hij denkt aan een toekomst waarin gamemakers Jenova Chen en Hideo Kojima ook in het museum staan.

Hun spelen Journey (2012, Thatgamecompany) en Death Stranding (2019, Kojima Productions) zijn commerciële games voor een miljoenenpubliek, maar ze staan ook bol van diepere vragen over wie wij zijn en wie we voor elkaar kúnnen zijn in een gameruimte.

Worldbuilding maakt de conversatie tussen gamekunst en game-entertainment zichtbaar.

Ook Nepenthe Zone van Lawrence Lek plaatst de speler in een prachtig landschap, in blauw- en neontinten. En anders dan het queer-ecologische instituut onderkent Lek waarvoor dit soort virtuele werelden in werkelijkheid worden gebruikt: ontsnapping. De game vraagt je om je dagelijkse beslommeringen te vergeten en te helen.

Elders neem je plaats op een hooibaal en verlies je je in een gouden korenveld. De geur van het hooi slokt je op. Je personage, een verdwaasde ork-vrouw met enorme biceps en kleine bikini, houdt je met verwarring vast in het nu. Het is game-design, niet art-design, ten top: de kunstenaar geeft de speler de ruimte om zelf betekenis te maken.

Daar wringt ook iets. Videokunstenaars kunnen putten uit een gedeelde beeldcultuur: zien heeft een lage drempel, ‘doen’ is moeilijker.

Worldbuilding biedt wellicht net te weinig uitleg voor een te chaotische collectie om de niet-gamer te doordringen van zijn nuances en van de geschiedenis achter het alles.

Tentoonstelling Worldbuilding: Gaming and Art in the Digital Age. Julia Stoschek Collection Dusseldorf. T/m 10-12-23. Inl: jsc.art ●●●●●