Draaien maar met die heupen

Bekkenbodem. Pelvic floor. Het begrip bleef maar terugkomen tijdens een You Tube-speurtocht naar thuisoefeningen voor een stijve onderrug en een zeurend gevoel in mijn heup – ik moet de eerste tikkende thuiswerker nog tegenkomen die níet af en toe last heeft van pijn of ongemak, ergens in dat verwaarloosde onderste deel van onze romp.

Zitten geldt al een tijdje als het nieuwe roken, maar de hele dag staan of woest door de kamer ijsberen lost het probleem niet op – de missende schakel is die ‘kom’ waar het bovenlichaam op rust, zo verborgen dat het een slimme expert vergt om hem je aan te wijzen. Het gaat niet om je heupen, en niet om je kont – eerder om je kruis. Maar dan breder. Hoe leg je zoiets uit?

Schooljuf

Enter Dr. Bri, echte naam Brianne Grogan. Een zonnestraaltje, ze klinkt als een lieve schooljuf. Haar You Tube-kanaal Dr. Bri’s Vibrant Pelvic Healthheeft inmiddels 262.000 abonnees en haar filmpjes zijn 17 miljoen keer bekeken. Het zijn er honderden, maar haar halfuur durende Super Subtle Core is een goed begin, met zo’n uitgebreide, vindingrijke uitleg dat je na afloop eindelijk snapt waar het over gaat.

Grogan is blij met haar succes als online-coach, vertelt ze in een videogesprek, al vindt ze social media nog altijd een raar, stressvol fenomeen. Van zichzelf is ze introvert, het liefst is ze thuis met haar zoon en haar man of wandelt ze in haar eentje buiten. Maar deze missie schreeuwt om openheid.

Grogan werd opgeleid tot fysiotherapeut in haar geboortestaat Oregon, VS en werkte eerst een jaar met senioren, om na de geboorte van haar zoon in 2007 van koers te veranderen: vrouwen en hun bekkenbodemproblemen werden haar specialisme.

Met een paar oefenmomenten per dag en een betere houding kan elke vrouw haar symptomen verlichten

De reden was persoonlijk: na haar bevalling was ze niet alleen haar buikspieren kwijt, ze had ook last van prolaps – een verzakking van de vagina waar vrouwen zich vaak enorm voor schamen. Grogan schaamde zich ook. Hardlopen of springen durfde ze niet meer, en de ‘kegel’-oefeningen die artsen standaard voorschrijven (heel kort samengevat: het periodiek samenknijpen van de spieren) vond ze te beperkt, en vooral erg saai.

Haar methode omvat inmiddels behalve kegels ook Pilates, yoga, ademhalingsoefeningen, voedingsadvies en ‘hip circles’, subtiele draaibewegingen die geen enkele lenigheid of aanleg vergen. Met een paar oefenmomenten per dag en een betere houding kan elke vrouw haar symptomen verlichten, Bri weet het zeker.

Ze krijgt respons van moeders én niet-moeders van alle leeftijden, en tot haar verrassing ook van mannen. Die krijgen last bij seks en last bij het plassen als hun bekkenbodem niet goed functioneert, en zij schamen zich nog veel meer. Niet nodig! aldus Bri. Draaien maar, met die heupen.