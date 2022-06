Over Marijn Kruk Marijn Kruk schrijft om de week een column over de politiek en verbeelding van de Klimaattijd. Over Marijn Kruk Marijn Kruk schrijft om de week een column over de politiek en verbeelding van de Klimaattijd. Kruk studeerde geschiedenis in Utrecht en politieke filosofie in Parijs. Hij werkte lange tijd vanuit Parijs als journalist voor onder andere Trouw en De Groene Amsterdammer. Vanaf 2015 was hij voor Trouw enige tijd correspondent in Istanbul. Hij werkt aan een boek over opkomend illiberalisme en nationalisme in Europa. Hij schreef onder andere boeken over de Franse denker De Tocqueville, over het Parijse intellectuele leven en de over de Arabische Lente. In 2020 was hij fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS).

Het distributiecentrum stond er nog niet, maar dat zou vast niet lang meer duren. Actievoerders willen er graag een biologisch voedselpark beginnen. Maar de projectontwikkelaar was bezig wegen aan te leggen. Facts on the ground creëren, zoals dat in bezetterslexicon heet. Vanaf het terrein van biologische boerderij De Boterbloem waren de zandhopen en plastic buizen in de Lutkemeerpolder bij Amsterdam goed zichtbaar. Mijn buurman Jaap trouwde daar die dag. Niet alleen zijn huwelijk werd gevierd; ook de biodiversiteit. Appelbomen bloeiden, vogels tjirpten, insecten zoemden. Een verademing temidden van al het stikstofgeweld van de afgelopen jaren. Nog even en ons land is bedekt met louter berkenbomen, grassen en mossen.

Het beoogde distributiecentrum staat symbool voor de snelle ‘verdozing’ van Nederland. De Groene Amsterdammer had er onlangs een ontluisterend stuk over. 27,5 miljoen vierkante meter aan ‘logistiek vastgoed’ kwam er de afgelopen vijftien jaar bij in Nederland – 5.168 distributiecentra. Het deed me beseffen hoezeer het land uit proportie is geraakt. Neem Schiphol. Hoe vreemd is het eigenlijk dat we midden in een van ’s werelds dichtstbevolkte gebieden een van de grootste luchthavens hebben aangelegd? 500.000 ‘vliegbewegingen’ per jaar. Voor wie eigenlijk precies? Ik heb lang in het buitenland gewoond; daar zijn allerlei andere dingen mis. Maar in Nederland scheen het niemand echt te verbazen. Je went er ook aan.

Ik moest denken aan die wereldkaartjes waarop landen niet naar oppervlakte maar bijvoorbeeld naar hun CO 2 -uitstoot staan afgebeeld. De VS, Europa en China bollen vervaarlijk op; Afrika bungelt als een sliertje onderaan.

Die distributiecentra zijn iets van de laatste tijd. Maar Schiphol is er al veel langer, net als de gigantische Rotterdamse haven met zijn petrochemische industrie. Of het Westland. Ze zijn een bron van trots, en onderdeel van onze identiteit als handels- en exportland. Maar het blijft bizar voor wie er van een afstandje naar kijkt. Hoe was dit zo gegroeid? En wie had hier over beslist?

Toppunt van absurditeit is natuurlijk onze intensieve veehouderij. 100 miljoen kippen; 4 miljoen koeien; 12 miljoen varkens. Een grafiekje dat rondging op sociale media zette het in perspectief. Op de kaart van Europa was per land het aantal varkens in staafdiagram weergegeven. Catalonië en de regio rond Parma scoorden stevig. Maar Nederland stak met kop en schouders boven de rest uit. Onze dieren- en plantensoorten komen letterlijk om in de stront.

We dulden het. Net als de fijnstof van Schiphol en de snelwegen, de CO 2 van de industrie of de methaanuitsoot van de koeien. Waarom? Een deel van het antwoord kwam in 2019 toen de stikstofcrisis uitbrak en de landbouwlobby de spierballen rolde. VVD en CDA beefden en bogen. Toen de regering haar verantwoordelijkheid niet nam deed de rechter het.

Inmiddels wordt de VVD gegijzeld door haar achterban. Toch is dit niet de kern van het verhaal. Die ligt in het kunstmatige onderscheid tussen ‘natuur’ en ‘cultuur’. Het is de basis van ons moderne denken sinds de 17de eeuw. En dat moet op de schop, stelt de Franse klimaatdenker Bruno Latour. Juist omdat het ons blind maakt voor de schade die we aanrichten. Ook milieu-activisten spreken over ‘natuur’ alsof het iets is waar we als mensen buiten staan. Een misvatting, denkt Latour. Als we de 21ste eeuw willen doorkomen moeten we ons juist terug in die natuur plaatsen. Niet denken in termen van ‘groei’, maar van ‘leefbaarheid’ en ‘bewoonbaarheid’. Zeker in een zo uit het lood getrokken land als Nederland. In welk Nederland willen we leven? En wie bepaalt dat? Eenvoudige vragen, zo lijkt.

