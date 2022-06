De vonk van verzet moet op de burger overspringen

Eén ding moet je het kabinet nageven, zeggen de boeren: de politici zijn er met hun stikstofplannen wonderwel in geslaagd de onderlinge eenheid bij de boeren te bevorderen. „Het kabinetsplan is zo idioot dat al onze geledingen weer bij elkaar zijn gekomen”, zegt akkerbouwer Teun de Jong uit het Friese Sint Annaparochie.

De plannen hebben bij de presentatie dezelfde emoties opgeroepen als die van bijna drie jaar geleden, toen de commissie-Remkes concludeerde dat vervuilende veebedrijven moesten worden uitgekocht: woede, onbegrip, frustratie en agressie.

Maar waar destijds na de eerste emoties de boeren zich splitsten in het radicalisme van Farmers Defence Force en de hang naar politiek overleg van toenmalig voorzitter Marc Calon van de boerenorganisatie LTO Nederland, met in het midden de gematigde organisatie Agractie, hebben de grootste boerenorganisaties elkaar nu weer gevonden. „We trekken één lijn van maximale weerstand”, zegt voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force. „Niemand onderschrijft dit beleid.” De collegialiteit is groot, zegt ook melkveehouder Erik Luiten uit het Gelderse Aalten, bestuurslid van Agractie. „Alles komt nu samen, omdat de sector als geheel wordt bedreigd.”

Agractie wil ‘waardig protest’

De actiedag van woensdag wordt niet in Den Haag gehouden, zoals Agractie had aangekondigd, maar op de Veluwe, op het platteland van het dorp Stroe bij Barneveld. Het moet geen dag worden waarop boeren in drukke steden en op snelwegen met hun trekkers de confrontatie met politie aangaan en vergezeld worden door „raddraaiers” en „beroepsprotesteerders”, maar een „waardig” en „massaal” protest waaruit blijkt dat „Nederland” de Haagse politiek „de rug toekeert”, zoals de actieleiders het formuleren.

De dag op de Veluwe moet een „signaal” zijn, maar ook een „generale repetitie voor een stroom van acties” door het gehele land. „Omdat we dit niet kunnen accepteren”, aldus schapenhouder Bart Kemp, een van de voormannen van Agractie, in een vlog.

Veel lokale boerengroepen zullen de komende weken in het hele land actie voeren van het soort zoals de afgelopen weken ook te zien waren: een bezoek aan de verantwoordelijk minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) bij haar woning in het Gelderse Wierden („een prima actie” volgens Mark van den Oever, maar volgens LTO-voorzitter Sjaak van der Tak „moeten ze dit niet doen”), of het blokkeren van een spoorlijn in de Achterhoek – met als toelichting dat een vervuilende dieseltrein niet door een prachtig natuurgebied zou moeten rijden.

De afspraak is dat hoe hard de acties ook zijn, ze bij voorkeur sympathiek moeten overkomen, want anders verplaatst de maatschappelijke discussie zich van de stikstofplannen naar de vraag welke actiemethode wel of niet geoorloofd is. „Het zou jammer zijn als die acties worden misbruikt om het niet over de zaak zelf te hebben”, zegt akkerbouwer Teun de Jong. Melkveehouder Erik Luiten, bestuurslid van Agractie: „Wat we niet willen, is de burger tegen ons in het harnas jagen.”

De stikstofplannen zijn dermate belachelijk, vinden de boeren, dat zij hopen dat ook burgers eindelijk beginnen in te zien dat de redelijkheid zoek is. „Burgers kom ook in actie!” luidt een slogan van Agractie. Voorman Bart Kemp roept op tot „massale volksverontwaardiging”: door de manifestatie op de Veluwe te bezoeken, door spandoeken en vlaggen op te hangen, door „uit solidariteit” supermarkten en lokale winkels gesloten te houden. De grootste uitdaging: de vonk van verzet laten overspringen van boeren naar burgers, zodat uiteindelijk de politiek niet anders kan dan de plannen van tafel vegen.

De tijd is er rijp voor, denkt melkveehouder Wim Bonestroo uit het Gelderse Doornspijk. Door de oorlog in Oekraïne en de inflatie beginnen burgers langzaam te beseffen hoe goedkoop het voedsel lange tijd is geweest. „Voedsel wordt als vanzelfsprekend ervaren, het kopen ervan is een automatisme.”

Bonestroo, eigenaar van een megastal met 330 melkkoeien en een ijsboerderij, was initiatiefnemer van de actie om met een aantal boeren uit zijn eigen groep minister Van der Wal thuis op te zoeken. Hij kreeg gezelschap van een andere lokale actiegroep, Voll Gass, die het bezoek een ietwat grimmiger karakter gaf dan hij had bedoeld. Niet dat Bonestroo er spijt van heeft. „De kinderen van de minister schijnen te hebben zitten trillen op de bank. Het zal inderdaad niet prettig voelen. Maar wij zitten al drie jaar te trillen op de bank, wachtend op de klap. Veel bedrijven moeten straks weg, terwijl wij in Nederland veel efficiënter, milieubewuster en innovatiever werken dan bedrijven in het buitenland. Wij zelf hebben een mestvergister die elektriciteit produceert. Hoe circulair wil je het hebben?”

Willen we dit?

Er zou wel eens sprake kunnen zijn van een „kantelpunt” in de publieke opinie en in de politiek, zegt melkveehouder Erik Luiten van Agractie. „Tot nu toe waren de plannen vrij abstract. Nu ziet iedereen dat het buitengebied te leeg wordt gemaakt. Mensen gaan denken: is dat nu echt wat we willen? Daar komt bij dat de plannen de portemonnee van iedere Nederlander gaan raken. Het uitkopen van boeren gaat veel geld kosten, en ook de boodschappen zullen duurder worden als we producten moeten gaan importeren, want dat is de consequentie van dit beleid.”

Wij beschermen soorten die er ooit helemaal niet waren

De onredelijkheid van het kabinet blijkt volgens de boeren ook uit de onwil om af te wijken van de ooit ingediende plannen voor de Natura 2000 gebieden, die volgens hen helemaal niet zo streng hoeven te worden beschermd. „Het grootste probleem is dat Nederland ooit veel te ambitieuze plannen voor die gebieden in Brussel heeft ingediend”, zegt akkerbouwer Teun de Jong.

Behalve de vraag of alle dieren en planten in de beschermde natuurgebieden daadwerkelijk zo veel lijden onder de stikstof van de landbouw – en van andere sectoren zoals luchtvaart, autoverkeer en industrie – stellen veel boeren het belang van bepaalde beschermde natuur ter discussie. „Er worden soorten beschermd die er ooit helemaal niet waren, maar die zijn opgekomen omdat boeren woeste gronden hebben ontgonnen. Bijvoorbeeld heidevelden, die wij nu koste wat kost willen behouden.” Die natuur was dan wel het gevolg van veel kleinschaliger boeren.

LTO Nederland is teleurgesteld dat het kabinet „niets heeft gedaan” met een voorstel, een jaar geleden samen met werkgevers, natuurorganisaties, werkgevers en bouwers gedaan, om de stikstofemissies met 40 procent te reduceren in 2030. „Dat plan had draagvlak en was ook veel goedkoper”, aldus een woordvoerder. „Door het nieuwe kabinet wordt veel te veel nadruk gelegd op het opkopen van boeren. Onlangs kwam daar de kille berekening bij die de boeren wordt opgelegd. Dan ga je voorbij aan de voorstellen die vanuit de sector zelf zijn gedaan en zet je de provincies klem.”

Middelvinger

Het gebrek aan overleg – ook dat stoort veel boeren. „Als je je hand uitsteekt en die wordt steeds niet aangenomen, dan verandert die hand in een opgestoken middelvinger”, zegt Erik Luiten van Agractie. „Dan zeggen de mensen: ik doe niet meer mee.” Dat voedt bovendien het wantrouwen van boeren dat de stikstofplannen niet zozeer zijn bedoeld om de natuur te herstellen, maar om de boeren te verdrijven. Mark van de Oever van Framers Defence Force: „ De mensen in Den Haag willen dat de mensen hier alleen nog maar plantaardig voedsel uit de fabriek gaan eten, en op de vrijkomende ruimte van de boeren willen ze huizen bouwen.”

Farmer Defence Force Bij de boerenacties zijn drie organisaties belangrijk om in de gaten te houden. Ten eerste Farmers Defence Force, een groep die drie jaar geleden werd opgericht als reactie op manifestaties van dierenactivisten door onder anderen boer Mark van den Oever uit het Brabantse Sint Hubert. Van den Oever is populair onder veel boeren, neemt geen blad voor de mond en doet ferme en omstreden uitspraken; zo kondigt hij steevast aan de voedselvoorziening te willen stilleggen en vergeleek hij in de Volkskrant het leed dat de boeren als bevolkingsgroep wordt aangedaan met dat van Joden. Hij wil actie voeren tot het doel is bereikt: het aftreden van minister Van der Wal en het schrappen van de stikstofplannen.

Agractie De andere actiegroep is de gematigde Agractie, met als woordvoerder schapenhouder Bart Kemp uit Ede die actiefilmpjes opneemt vanaf de weilanden maar er ook niet voor terugdeinst om opinie-artikelen te schrijven en in een vlog zijn publiek netjes met een stropdas aan vanachter een bureau toe te spreken. Naast deze twee grotere organisaties zijn de afgelopen drie jaar vele tientallen lokale actiegroepen opgericht van boeren die qua karakter flink uiteenlopen, maar herkenbaar zijn aan een gemeenschappelijk wapen: hun trekker.