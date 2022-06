De strijd om gelijke beloning van de Oranje Leeuwinnen werd nooit zo fel als in de VS

Als tweederangsburgers. Zo werden vrouwelijke internationals behandeld, schreef de Amerikaanse topvoetbalster Carli Lloyd zes jaar geleden in een essay van de New York Times. Ze had toen al twee keer olympisch goud gewonnen in het shirt van de Verenigde Staten, was wereldkampioen geworden. En toch kregen zij en haar teamgenoten nog veel minder geld dan het Amerikaanse mannenteam, dat sportief aanmerkelijk minder presteerde. „We zijn er klaar mee”, schreef Lloyd.

Samen met een aantal ploeggenoten spande zij een rechtszaak aan. Het leidde tot een jarenlange strijd tussen de Amerikaanse voetbalbond en de vrouwelijke internationals over geld. De speelsters dreigden toernooien te boycotten, deden hun verhaal in interviews en boeken (vooral sterspeelster Megan Rapinoe werd boegbeeld van de beweging), schakelden politici en presidenten in om hun doel te bereiken. De rechtszaak werd verloren, maar de speelsters hadden wél succes. Vorig jaar werd bekend dat de beloning voor mannelijke en vrouwelijke Amerikaanse internationals wordt gelijkgetrokken.

Lees ook: de harde strijd van de Amerikaanse voetbalvrouwen voor gelijke beloning

Deze maandag volgde eenzelfde soort besluit in Nederland. De KNVB gaat het Nederlands vrouwenelftal vanaf 1 juli dezelfde financiële vergoeding betalen als de mannelijke internationals. Het gaat om geld dat de voetbalsters verdienen met onder meer naam- en portretrechten. Het besluit kan gezien worden als een reactie op de strijd van de Amerikaanse vrouwen, die de discussie over gelijke beloning tussen mannen en vrouwen in de sport mondiaal hebben aangewakkerd. Ook bij verschillende grote tennistoernooien en wielerwedstrijden zijn inmiddels de inkomsten (prijzengeld) voor mannen en vrouwen gelijkgetrokken.

Hoewel verschillende Nederlandse speelsters na het gewonnen EK van 2017 openlijk spraken over de wens om evenveel betaald te krijgen als de mannen, werd het bij Oranje nooit een strijd zoals in de Verenigde Staten. Een rechtszaak overwegen? Dat had spits Vivianne Miedema – die betrokken was bij onderhandelingen met de KNVB – nooit gedaan. „Dat is niet mijn stijl en daar heb je alleen jezelf mee”, zei ze een paar jaar geleden in een interview met NRC.

Mannenshirts

Het was al langer duidelijk dat de KNVB openstond voor een verandering van de beloning voor de Oranje Leeuwinnen. De bond positioneert zichzelf graag als vooruitstrevend, en kon niet om deze ontwikkeling in de sport heen. In 2019 al werd het besluit bekendgemaakt om toe te werken naar gelijke beloning – nu wordt het akkoord bekendgemaakt twee weken voor de start van het EK in Engeland.

Het besluit kan worden gezien als een verdere emancipatie van vrouwenvoetbal binnen het mannenbolwerk dat de KNVB van oudsher was. Lange tijd sliepen vrouwelijke internationals in minder luxe hotels dan de mannen, hadden ze een kleine staf en speelden ze – langer geleden – in kleding die voor mannen was gemaakt. Eén voor één zijn die ongelijkheden verdwenen en is het vrouwenvoetbal serieuzer genomen door de bond.

KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee, verantwoordelijk voor het vrouwenvoetbal, spreekt van een „historische stap”. Hij zegt: „De Oranje Leeuwinnen zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse voetballandschap. We willen dat met deze belangrijke stap ook benadrukken.” Vivianne Miedema zegt „heel dankbaar” te zijn voor het akkoord. „Het is een belangrijk maatschappelijk signaal en we hopen ook dat we hierdoor deuren openen voor toekomstige Oranje-speelsters.”

Lees ook: een interview met Oranje-spits Vivianne Miedema. „Ik heb weinig met Nederland”

‘Een eerste stap’

De KNVB en de speelsters willen niet bekendmaken over welke bedragen het gaat. In de Verenigde Staten is dat – vanwege de rechtszaak – wel naar buiten gekomen. Daar verdiende een vrouwelijke international tussen 2013 en 2016 ongeveer 38 procent van het bedrag dat een mannelijke international kreeg. Per wedstrijd ging het bij de vrouwen om circa 4.400 euro en bij de mannen om ongeveer 11.500 euro.

De betekenis van die bedragen is voor mannen overigens heel anders dan voor vrouwen. Spelers van het Nederlands mannenelftal hebben vaak miljoenencontracten bij hun clubs – voor hen zijn de oranjepremies een fooi. De topspeelsters van de Oranje Leeuwinnen (Lieke Martens stapte deze week over van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain) verdienen vaak ook een goed salaris, maar dat geldt niet voor alle vrouwelijke internationals. In de Vrouwen Eredivisie kunnen niet alle speelsters rondkomen van het voetbal. Wat dat betreft lijkt het vrouwenvoetbal – dat ook (veel) minder publiek en televisiegeld trekt – qua salariëring nog meer op de Eerste Divisie in Nederland dan op de Eredivisie.

Niet voor niets benadrukt de KNVB dat het gaat om „een eerste stap”. De voetbalbond hoopt dat ook vergoedingen die „direct uit de markt” komen, zoals prijzengeld via wereldvoetbalbond FIFA of televisiegeld via rechtenhouders, „fors worden opgehoogd.”

Pas dan zal, zo denkt de KNVB, de kloof tussen mannen en vrouwen werkelijk kleiner worden.